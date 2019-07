La canción regggae a Messi tras su última polémica en la Copa América se está convirtiendo en el 'hit' del verano

En esta ​Copa América se vio una nueva versión de Lionel ​Messi. Si bien no tuvo su mejor rendimiento en el campo de juego, la gente destacó que cumplió como nunca su rol de capitán, cantó el himno y fue un líder para sus compañeros.

También arremetió contra todos después de la eliminación y lanzó graves acusaciones. Tildó a la Conmebol de corrupta, dijo que estaba todo armado para que Brasil salga campeón y le pegó a la tecnología.

Ahora, el youtuber Lucas Requena hizo un video con sus mejores frases y armó una especie de reggae. La canción se hizo viral y además del jugador del Barcelona aparecen Diego Maradona, Oscar Ruggeri, Horacio Pagani, Sebastián Vignolo y Leonardo Farinella.





La letra de la canción viral:

"Te da bronca porque nosotros hicimos un esfuerzo muy grande. Estábamos jugando contra Brasil que tiene grandísimos jugadores. Siendo local, se encuentra con el primer gol y después el segundo, una contra donde no cobra el penal antes. Está también la de Otamendi y no fueron nunca al VAR. Una cosa increíble. En esta Copa se cansaron de cobrar boludeces, manos boludas, foules boludos, penales pelotudos. Creo que es para analizar y ojalá la Conmebol haga algo. Igual no creo que hagan nada porque maneja todo Brasil así que es muy complicado.

Si hubiese estado ahí y pasaba esto del otro día me meten preso a mí. Al árbitro no lo dejo dirigir, me le tiro encima. La bronca va a durar, siempre la vamos a recordar porque fue insólito (Ruggeri)"

Creo que quedó visto lo que pasó, lo que dije también pasó factura. No tenemos que ser parte de esta corrupción. Creo que está armada para Brasil. Que hagan lo que quieran, la verdad hay que decirla. La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show