Se recupera Hopkins, receptor de los Texanos y se dice listo para 2019

Houston, EUA, 9 Jun (Notimex).- El receptor de losTexanos de Houston, DeAndre Hopkins, se recupera con descanso de las lesiones que sufrió el año pasado y espera colaborar para que su equipo tenga buenos resultados en la temporada 2019 de la Liga Naciuonal de Futbol Americano (NFL).

Hopkins tuvo una complicada campaña el año pasado, sufrió lesiones en pies, tobillos, isquiotibiales, pulgares y en el hombro en los partidos de postemporada con Texanos, declaró el jugador a The Houston Chronicle.

"El 2018 fue difícil, no solo física sino mentalmente. Es el más golpeado, con lesiones graves. Teníamos un buen equipo que dependía de mí, y nunca pensé en no jugar, a menos que los médicos me dijeran que no podía”, afirmó.

DeAndre Hopkins, dos veces nominado al All-Pro, tuvo una destacada campaña en 2018, acumulando 115 recepciones y mil 572 yardas por recepción, con 11 touchdowns.

“Estoy tratando de cuidar mi cuerpo, descansando y sanando. Siento que voy a ser mejor que nunca, ayudar a mi equipo a ganar más juegos y ser mejor que el año pasado”, afirmó al rotativo.

Texanos de Houston abrirá este martes su minicampamento obligatorio de tres días, durante el cual se espera que Hopkins continúe rehabilitando su pie y su hombro. El receptor espera estar listo para el campo de entrenamiento a fines de julio.

