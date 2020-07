Realme X50 5G: llega un duro rival para la gama media

La inmensa mayoría de los usuarios no se conectan con 5G, pero no será por falta de teléfonos compatible y, además, cada vez son más asequibles. Una vez conocida la apuesta con precio accesible de Motorola, el modelo Moto G 5G Plus, ahora le toca el turno al Realme X50 5G, otro gama media con mucho que ofrecer por un precio económico. En la misma presentación online, la compañía china también ha dado los detalles de los auriculares true wireless Realme Buds Q, diseñados por el francés José Lévy y Realme Design Studio.

Realme X50 5G

Realme X50 G de color verde

Este fabricante ya sorprendió con el teléfono insignia Realme X50 Pro 5G, y el nuevo miembro de la familia también supone la llegada de un duro rival por sus características punteras y su competitivo precio. Es más, en el diseño ambos se parecen mucho, con una cuádruple cámara dispuesta en vertical y una frontal dual en forma de cápsula.

En algunas características, el hermano menor supera al mayor, por ejemplo, en la tasa de refresco de 120 Hz (el Pro viene con 90 Hz) y en el tamaño de la pantalla de 6.5 (frente a 6.4), en otras coinciden (6 GB y 128 GB de almacenamiento y la batería de 4,200 mAh) y en la mayoría va por detrás, como es de esperar por menos dinero.

Concretamente, está por debajo con respecto X50 Pro en el procesador, un Qualcomm Snapdragon 765 5G que está orientado a juegos (el otro Snapdragon 865), la carga rápida de 30 W (65 W el Pro), capaz de llenar la batería al 70 por ciento en 30 minutos, según han explicado en la presentación. Y, por supuesto las cámaras, donde baja un escalón: sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, otro para modo retrato y un macro de 2 megapíxeles. La de los selfies fotografía con 16 megapíxeles y 2 megapíxeles, y es capaz de inmortalizarte con un modo profesional, funciones artísticas de vídeo (incluido a cámara lenta) y el efecto bokeh en tiempo real.

Realme X50 5G sale a la venta en España con un precio de 349 euros con 6 GB y 128 GB. Está disponible en color plateado y verde. Se puede reservar desde el 8 de julio en la tienda online de Realme y se podrán comprar a partir de 14 de julio también en su web. A partir del 7 de agosto, los encontrarás en otros establecimientos.

Realme Buds Q

Con una autonomía de 20 horas con el estuche cargador (4.5 horas con una sola carga), los auriculares Realme Buds Q presumen de ser muy ligeros (3.6 gramos) y con un diseño ergonómico para adaptarse cómodamente a las orejas. El diseñador francés José Lévy, que ha trabajado para marcas de lujo como Hermès, se ha inspirado en las formas redondeadas de los cantos rodados moldeados por la naturaleza. Para evitar que se ensucien con las huellas dactilares lleva un recubrimiento especial con una textura a prueba de ellas.

Realme Buds Q y su estuche cargador de color amarillo

Un joven sujeta entre sus dedos el estuche cargador de los auriculares Realme Buds Q de color blanco

auriculares Realme Buds Q y su estuche negros

Los auriculares son resistente a las salpicaduras y el sudor con certificación IPX4, para poder llevártelos al gimnasio sin problemas. Para los aficionados a los juegos, cuenta con un modo especial para jugar en el que baja la latencia a 119 ms. Se conectan con bluetooth 5.0, y con la app Realme Link puedes personalizar los controles táctiles.

Disponibles en negro, blanco y amarillo, colores clásicos de esta firma, se venden por 29.99 euros.

