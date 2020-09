El Real Madrid tiene que seguir buscando a su goleador en el mercado

El Real Madrid ha comenzado la temporada de la misma forma que acabó la anterior, con problemas de cara a gol. Y para remediarlo no han hecho nada. En contra de lo que sucedía en cada verano, en este mercado de fichajes Florentino Pérez no ha movido ficha para reforzar al equipo. Y puede que con los jugadores que tiene al Madrid le de para luchar por LaLiga como sucedió en la temporada anterior, pero para ir por Europa no puedes depender sólo de Benzema, y los blancos no se pueden permitir quedarse en octavos de final un año más.

El Madrid tiene que lanzarse al mercado en busca de un goleador, un delantero que pueda ser sustituto o complemento para Benzema. En la primera jornada de Liga el Madrid buscaba al gol ante la Real Sociedad, y si mirabas hacia el banquillo veías a Luka Jovic y a Borja Mayoral, dos delanteros en los que Zidane no confía especialmente, y menos aún en Mariano. Y ante la falta de gol, el francés decidió que ninguno de los sus delanteros entrase en el terreno de juego, un primer aviso de lo que les puede esperar el resto de la temporada. Este equipo necesita un delantero contrastado que asegure goles y recuperar en parte los que se perdieron con la marcha de Cristiano.

El futuro del Real Madrid pasa por nombres como Haaland o Mbappé, pero mientras llega ese futuro las temporadas se siguen disputando y el conjunto de Zidane no puede estar un año más teniendo problemas con el gol si quiere aspirar a ganarlo todo. Ya sea Edinson Cavani, Moussa Dembélé, Memphis Depay o un delantero de perfil bajo, el Madrid aún tiene tiempo para encontrar un goleador. La lista es reducida, y más aún con las exigencias del Real Madrid que no quiere gastarse dinero ni en fichar ni en salarios lo que complica aún más la tarea. Pero nada es imposible.

Como dice Zidane, hasta el 4 de octubre cualquier cosa puede pasar, y aunque él esté contento con sus jugadores es evidente que no confía en todos por igual y no todos rinden como debería hacerlo un jugador del Real Madrid. La cuenta atrás para que llegue ese delantero ha comenzado o de lo contrario a los madridistas les tocará sufrir una temporada más viendo las oportunidades desperdiciadas por su equipo.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!