Real Madrid y Chelsea cierran el acuerdo para el traspaso de Hazard

Real Madrid y Chelsea han llegado ya a un acuerdo para el traspaso de Eden Hazard. Los blues han aceptado la cantidad de 100 millones de euros por el crack belga, con unas variables de hasta 40 'kilos' más por el '10'. Goal puede confirmar que el acuerdo ha sido alcanzado después de la reunión cara a cara entre Marina Granovskaia y José Ángel Sánchez, directores generales de ambos clubes, celebrada el pasado lunes en Londres. Hazarad tiene así la puerta abierta para hacer realidad su "sueño" de jugar en el Real Madrid y, además, con su ídolo Zidane.

El belga había rechazado varias ofertas de renovación con el Chelsea a lo largo del año, y su nuevo contrato con el Real Madrid significaría un notable paso adelante en lo que se refiere a sus retribuciones. Una vez se oficialice el traspaso por parte de ambos clubes, se espera que la presentación pueda tener lugar la próxima semana en el Santiago Bernabéu, una vez que Hazard finalice sus compromisos internacionales con la selección de Bélgica.

El de Hazard será el tercer fichaje que anuncia el Real Madrid en el presente verano, después de los de Militao y Luka Jovic, además del retorno de Rodrygo, ya propiedad de los blancos pero cedido en el Santos. Ninguno de ellos ha tenido presentación todavía, pero se espera que todos ellos puedan tenerla próximamente, siempre después del próximo lunes, cuando el Santiago Bernabéu acogerá el último partido de la temporada entre la Selección Española y Suecia.

Hazard pone así fin a ocho gloriosas temporadas en el Chelsea, procedente del Lille. En ese tiempo ha ganado seis trofeos mayores, incluyendo la Europa League en su último partido como 'blue', donde en la final marcó un doblete y dio una asistencia además. El balance total quedó en 110 goles en los 352 partidos que jugó con el equipo londinense. Se convertirá en una venta récord para el Chelsea después de doce meses de negociaciones sobre el futuro del belga.

No obstante, el Real Madrid ya intentó fichar a Hazard la temporada pasada, y también años atrás, como reconoció el presidente Florentino Pérez en 'El Transistor' la semana pasada. En aquel entonces no se pudo llegar a un acuerdo, como sí ha ocurrido este verano, cuando Hazard entraba en su último año de contrato. Una situación que ha obligado al Chelsea a negociar si no quería ver cómo su estrella se marchaba gratis en el verano de 2020. La última oferta rechazada por el Chelsea fue el pasado mes de Abril, en lo que fue el pistoletazo inicial a unas negociaciones que han terminado con Hazard en el Real Madrid.