La razón por la que Lewandowski nunca ha llegado al Real Madrid

​Florentino Pérez habló, en la segunda reunión de compromisarios del conjunto merengue, sobre los fichajes frustrados de Paul Pogba y del polaco. El argumento es que sus clubes no quieren venderlos y no existe una cláusula para que puedan salir.

El nombre de Robert Lewandowski ha sido vinculado con el ​Real Madrid desde años atrás, antes incluso de cambiar la camiseta del Borussia Dortmund para recalar en el ​Bayern München. El polaco ha sido y sigue siendo un ariete de élite y era comprensible que sonase para los merengues, especialmente después de la marcha de ​Cristiano Ronaldo que dejó al club huérfano de gol y muy dependiente de ​Karim Benzema en este apartado.











Florentino Pérez: "Hemos ido varios años a por Lewandowski y nada, porque no tiene cláusula y no lo venden. No hay manera, y eso nos ha pasado con Pogba. Cuando se vendan determinados jugadores, podremos ir a por ellos" https://t.co/3Y13JlSbG6 pic.twitter.com/IHQQxH7ti6 — MARCA (@marca) September 11, 2019

El goleador de la ​Bundesliga era una buena opción, más allá de dejar dudas en últimas rondas de ​Liga de Campeones, pero tal y como relató el mandamás de la entidad merengue, era imposible hacerse con sus servicios: "Hay jugadores a los que no venden. A por Lewandowski hemos ido varios años a por él y nada, porque no tiene cláusula y no lo venden. No hay manera y eso nos ha pasado con ​Pogba. Cuando se vendan determinados jugadores, podremos ir a por ellos".











Robert Lewandowski





Robert Lewandowski se encuentra iniciando su sexta campaña en el conjunto bávaro, con el que ya ha ganado cinco Bundesligas, dos Copas de Alemania (DFB Pokal), tres Supercopas de Alemania (DFL-Supercup), pero a quien se le resiste el título europeo. Llegó a disputar una final con su anterior equipo, perdiendo precisamente contra su actual, pero desde entonces ha sido eliminado en tres semifinales, unos cuartos y unos octavos. Lleva tres pichichis en Bundesliga en cinco cursos, liderando la tabla en la actual con el objetivo de alcanzar el sexto.

Continuar leyendo la historia

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!