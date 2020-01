Ramón Díaz explicó las diferencias entre 'su' River y el de Marcelo Gallardo

El exitoso entrenador con pasado en el 'Millonario' aseguró que el 'Muñeco' contó con la ventaja de tener "continuidad de éxitos". A su vez, reconoció que ha catapultado al club hacia los primeros planos continentales por su forma de trabajar.









Ramón Díaz reconoció cuál es la diferencia que hace que ​River Plate sea aún más importante a nivel sudamericano comparándolo con su etapa como entrenador. Y ahí confiesa la superioridad de su (ahora) colega: Marcelo Gallardo.

El riojano halagó al 'Muñeco' y manifestó: "La diferencia entre mi ciclo y el de Gallardo fue la continuidad de éxitos. Marcelo potenció a River a nivel internacional por su forma de trabajar".





"Para nosotros los hinchas de River, el momento que pasa el club es maravilloso. Principalmente por cómo esta jugando, cómo está la institución y todo lo que logró. Son momentos y hay que aprovecharlos, en su momento le pasó a Boca y el día de mañana puede cambiar", agregó Ramón Díaz.

A su vez, el DT de Libertad aseguró que no imagina un regreso a River en el corto plazo: “Hoy estoy con otros proyectos. Me pone contento que Libertad me haya dado la posibilidad de volver Sudamérica. Es uno de los clubes más ordenados que veo desde hace muchísimo tiempo por su estructura y la mentalidad de los dirigentes. Por ahí más adelante veremos qué pasa. Ahora tengo objetivo cortos, no me planteo largos. Voy a pelear todo lo que juegue”.