El periodista siempre tiene la razón

La Libreta de Van Gaal regresa a Yahoo Deportes tras unos meses que nos han recordado, queridos lectores, la importancia de las cosas más importantes de la vida: la salud, la familia y llevar razón. Las dos primeras las hemos tenido muy presentes estos días y de la última hablaremos hoy en esta columnita en la que vuelve a rodar el balón. Esperemos que con público.

Se habrán enterado ya de que el ‘Mono’ Burgos deja el Atlético de Madrid. Y tal vez hayan oído que su hueco como segundo entrenador de Diego Pablo Simeone lo iba a ocupar Gabi. Así lo avanzó en primicia Rafael Sahuquillo en Radio Marca, el 25 de mayo.

— Radio MARCA (@RadioMARCA) May 25, 2020

Como podemos leer en el tuit de la emisora, Radio Marca ofreció esta información pese a que el agente de Gabi, Manuel García Quilón, se la había desmentido. Un toque abracadabrante que explicó el propio Sahuquillo a sus oyentes en una lección magistral honestidad y de periodismo en la que reformuló el concepto de contrastar la información:

“Todos los periodistas, cuando queremos dar una noticia, es nuestra obligación deontológica acudir a distintas fuentes para confirmarla. Yo he acudido a una de las fuentes más directas, a varias, pero a una de ellas para confirmar esta noticia, y me la ha negado. Es decir, soy honesto. Manolo García Quilón, el representante de Gabi, me ha negado que Gabi vaya a ser el segundo del Cholo la próxima temporada. A Gabi le falta un nivel para ser entrenador, para tener el carnet. Gabi está todavía ligado al Al Saad hasta el 30 de junio, pero aquí en Radio Marca a esta hora, las 14:10, 13:10 en Canarias, nos mojamos y decimos que Gabi va a ser el segundo entrenador del Atlético de Madrid, el ayudante del Cholo, la próxima temporada. Nos lo ha negado Manolo García Quilón, pero el tiempo dará y quitará razones. [...] Es la información que teníamos, la hemos contrastado y una de las partes nos lo niega”.