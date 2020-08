Racing Point desmiente que julio fuese el límite para prescindir de Pérez

Racing Point se encuentra en conversaciones con Sebastian Vettel para unirse al equipo en 2021, cuando pasará a llamarse Aston Martin, a pesar de que ya tienen dos pilotos bajo contrato.

Tanto Pérez como su actual compañero Lance Stroll tienen acuerdos a largo plazo con el equipo, lo que obligaría a alcanzar un acuerdo de salida para dar entrada a Vettel.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

El mexicano dijo la semana pasada que estaba claro que él tendría que ser quien dejaría Racing Point para dejar hueco a Vettel en caso de acuerdo, ya que el padre de Stroll, Lawrence, es el dueño del equipo.

Checo explicó en una entrevista que había una cláusula relacionada con los acuerdos de patrocinio que podría llevar a Racing Point a renegociar su contrato, y se ha rumoreado que dicha cláusula debía ejecutarse antes de acabar julio.

Sin embargo, el director del equipo de Racing Point, Otmar Szafnauer, desmintió que la opción de prescindir de Pérez haya expirado el 31 de julio.

"Normalmente no nos gusta desvelar detalles de nuestros contratos", dijo Szafnauer cuando Motorsport.com le preguntó sobre la fecha. “Pero aprovecharé esta oportunidad para decir que la opción de la que se habla no es cierta. No es el caso".

Pérez y Racing Point han sido cautos al hablar sobre su futuro juntos, haciendo alusión repetidamente a que hay un contrato válido para 2021.

Racing Point parece ser la mejor opción para que Vettel siga en la parrilla de F1 en 2021 después de que Ferrari optara por no renovar su contrato. El alemán dijo el jueves en Silverstone que "no tenía prisa" para tomar una decisión sobre su futuro.

"Probablemente lo más realista sea ser paciente y esperar un poco", dijo Vettel. "Podrían ser un par de semanas, podría ser más. El tiempo lo dirá.

"No ha cambiado nada respecto a lo que dije en las últimas tres semanas o las tres carreras anteriores. No tengo prisa. Quiero asegurarme de tomar la decisión correcta para mí y tomarla a partir de ahí".

Pérez no participará en el Gran Premio de Gran Bretaña después de dar positivo por COVID-19, y su asiento será ocupado por Nico Hulkenberg.