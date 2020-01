​Raúl Jiménez no sería igual de productivo en un grande de Inglaterra

En estos momentos el futbolista mexicano de mejor momento en el Viejo Continente es Raúl Jiménez, quien se ha encargado de repartir anotaciones y asistencias para el Wolverhampton en la liga de Inglaterra, destacando que todos los grandes de la Premier League como Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Tottenham y Chelsea ya son sus clientes.





Raul Jiménez con el Wolves



- 8 Goles y 6 asistencias.



- Ha anotado/asistido a 11 equipos de la EPL en 12 jornadas de 21.



- Ha anotado 3 goles para ganar 3 encuentros. (9 puntos del Wolves, gracias a él).



- 35% de efectividad. 1 de cada 3 tiros a puerta son gol. pic.twitter.com/ZSG2u5Q8hO















— StatisKicks (@statiskicks) January 1, 2020









Cabe resaltar que el canterano del ​Club América tiene muchas condiciones, pues es un gran rematador de cabeza, saca sorpresas en cualquier momento ya sean chilenas o rabonas, aparte juega para el resto del equipo, motivo por el cual ha sido un elemento clave, sin embargo, a pesar de todo ese mérito seguramente no lograría brillar en un grande de Inglaterra.

¿El motivo? Es sencillo. Tal como ha pasado con varios futbolistas, sería difícil que le quite su lugar a alguna de las estrellas consagradas, es decir, que el técnico realmente deposite confianza en su persona y se atreva a lanzarlo como titular por encima de los futbolistas recurrentes, es decir, no es que no tenga capacidad sino que seguramente comerá banca y eso para nada le servirá, ya que es una situación que vivió en el ​Atlético de Madrid y en el Benfica.





⚽️: El mexicano Raúl Jiménez jugó la segunda mitad del partido que empató su equipo, Wolverhampton con Manchester United sin goles en la tercera ronda de la Copa FA. La eliminatoria tendrá un juego de desempate en el estadio de Old Trafford. pic.twitter.com/bvQZ0KZTsR — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) January 4, 2020





Tal vez el de Tepeji del Río no esté preparado mentalmente para una experiencia así, ya que con los Wolves no vive una gran presión, por lo cual probablemente juega más tranquilo, sin tantas fallas, pero una vez portando los colores de uno de los grandes, la presión será inmediata por parte del estratega y de la afición, porque querrán resultados inmediatos y no se puede estar seguro si los tendrá, retomando el tema de las Águilas lusitanas y los Colchoneros, cuadros grandes en sus respectivos países y donde no pudo hacerse un lugar al estar compitiendo contra otros monstruos.

Otro motivo importante es lo que refleja cuando juega con la selección mexicana, donde no ha podido lograr lo mismo que hace en el club británico, quedando a deber en ocasiones a pesar de la calidad de rivales a los cuales se enfrentan, costándole demasiado encontrar el gol, pero eso puede deberse también a sus compañeros, ya que en un combinado nacional no se juega tan a menudo como en un club, que es cada semana.











DOS GRANDES YA PREGUNTARON 朗



Informa el portal “Goal” que Manchester United y Manchester City ya preguntaron por Raúl Jiménez tras sus buenas actuaciones con los Wolves. En 2019, el mexicano tuvo estos números:



 55 juegos

⚽️ 27 goles

 12 asistencias pic.twitter.com/YiZJYzyeLs











— Balonero MX (@BaloneroMX) January 4, 2020

Nadie niega que pueda competirle sin ningún problema a Sadio Mané, Harry Kane, Jamie Vardy, Pierre Emerick Aubameyang, Sergio Agüero, Mohamed Salah, Marcus Rashford, entre otros más, pues sus estadísticas lo ponen por encima de varios de ellos, sin embargo, una vez más se insiste, seguro no le tendrán la confianza necesaria para dejarlo explotar, pero tal como lo demostró ​Javier Hernández en su momento con los Red Devils, todo puede pasar, ir poco a poco, empezar de relevo y terminar como un titular indiscutible.





Jugadores de las 5 ligas top con más goles en 2019:



— Lewandowski: 54 goles

— Messi: 50 goles

— Mbappé: 44 goles

— Sterling: 43 goles

— C.Ronaldo: 39 goles

— Kane: 36 goles

— Agüero: 36 goles

— Raúl Jiménez: 36 goles

— Benzema: 35 goles

— Mané: 35 goles#RaulJimenez #Wolves pic.twitter.com/VVTNkYquGl





















— Click Fútbol (@ClickFutbol) January 1, 2020





