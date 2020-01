Raúl Jiménez debe ir al Manchester United en cuanto se abra la puerta

​El futuro de Raúl Jiménez luce más alentador que nunca. Los últimos reportes provenientes de Sky Sports indican que el ariete mexicano está en la órbita del ​Manchester United para este mismo mercado invernal, siendo candidato a convertirse en el segundo mexicano en portar esta camiseta.

Aunque su fichaje luce complicado para este invierno, debido a que es el único referente en ataque del Wolverhampton, la posibilidad de verlo vestido de rojo es un tema del cual hay que estar orgullosos y si se concreta alguna oferta, Jiménez no lo debería pensar ni un minuto.

Raúl está haciendo historia con los Wolves y está a un tanto de convertirse en el máximo goleador en Premier League para la institución. El escenario perfecto sería concluir la temporada, batir todos los récords, meterse a la Champions League y escribir su nombre en letras doradas del club para salir entre hombros hacia algún club grande de la Premier League; sin embargo, los cuentos de hadas no se dan con frecuencia y las oportunidades suelen darse en el momento menos oportuno.

Jiménez debe estar consciente del lugar en donde está y que en cualquier momento puede venir una baja de juego de todo el equipo que probablemente eclipse el extraordinario rendimiento que lleva en este año y medio con el cuadro de Nuno Espíritu Santo. Los momentos pasan y si no se aprovechan, puede que jamás se repitan. ¿Qué hubiera pasado con Guillermo Ochoa si el tema del clembuterol no frustraba su fichaje por el Paris Saint Germain?

Uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro, por eso es mejor no arriesgar y ya sea como préstamo, sin pretemporada o sin la certeza de ser titular, decirle que no al Manchester United es un escenario que no se debe contemplar , así llegue en el último día de mercado y tengas que dejar a tu equipo varado en la Premier League, pues a final de cuentas, este deporte es de oportunidades, y si no aprovechas la más grande tu carrera, puede que jamás se vuelva a presentar.

