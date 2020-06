Si quieres que tu equipo pierda para perjudicar a tu rival, no eres un verdadero hincha

Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Así siempre. Salir al campo a defender lo que se es. Ni más ni menos. No hay condición posible que separe el deseo de que tu equipo gane el partido que está jugando. No hay consecuencia que pueda acarrear esa victoria que te separe de gritar el gol de los tuyos. Si eso ocurre, uno no es aficionado de un equipo, es contrario a otro y luego hincha de alguno. En el FC Barcelona - Atlético de Madrid de este martes, el aficionado del equipo rojiblanco no debe de dudar con lo que quiere que pase en el Camp Nou; quiere ganar.





FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-ALAVES

Ya veo a algunos dudando de ello. "Pero es que si ganamos les dejamos la Liga en bandeja", "en realidad, si empatamos, seguimos terceros...", "no, yo no soy 'anti', soy del Atleti, pero es que el Madrid... ", y así siempre que se viven estas situaciones. Aficionados al fútbol que no son hinchas de ningún equipo, son contrarios a otro y usan el rival para descargar en él su rabia hacia el odiado. Si yo fuese hincha del Atlético de Madrid, no me imagino ver un partido de los míos no queriendo que ganen o, si marcan, deseando que el rival les empate... ¿se han puesto en esa situación? es de locos... Al fútbol se juega para ganar. Si Luis Aragonés levantase la cabeza le miraría a ese que duda y le diría: "Usted no es del Atlético de Madrid. Está pisando mi frase, mi legado y mi equipo, y eso no se lo voy a permitir. No hay condición que pueda separarme de querer que el equipo gane, ¡ninguna, me oye!". No debería hablar por él, no soy nadie, pero no lo permitiría, estoy seguro. ¿Y el Cholo qué pensará después de haberse dejado la garganta en el partido y saber que los que le cantan no querían que su equipo ganase? tras el partido ante el Alavés se dirigió a la afición: "Os echamos de menos". Pues toma puñetazo del que lleva la bufanda, "salgamos a empatar". Se me hace complicado entender que alguien no quiera que su equipo gane todo, lo siento, soy un romántico, qué le vamos a hacer...

Tranquilos esos que, aún tras leer esto, siguen queriendo que su equipo pierda. El Atlético nunca ha ganado al Barça en LaLiga con Simeone en el banquillo, pero, ¿sabéis qué es lo más bonito de este deporte? que todo lo devuelve. Basta que nunca hayan sacado los tres puntos del Camp Npu para que, cuando alguna de su gente duda de qué quiere que pase en el partido, lo hagan. Así es este deporte y así es el Atleti.