¿Se queda? | Zidane habló del futuro de James Rodríguez en el Real Madrid

Zinedine Zidane está viviendo uno de sus peores momentos desde que volvió al banquillo del Real Madrid, el técnico galo debe solucionar varios problemas en el equipo, entre ellos los famosos 'descartes' que deberá hacer mientras termina el mercado de verano.





Tras su última derrota de pretemporada, el DT fue cuestionado en rueda de prensa sobre el futuro de James Rodríguez, a lo cual Zizou no supo responder con claridad: no sabe lo que va a pasar con el centrocampista colombiano en el futuro.





"Nosotros estamos aquí entrenando y jugando. Pienso sólo en eso. No estoy en eso. Estoy aquí y con mis jugadores aquí, pensando en lo que estamos haciendo ahora y nada más", comentó.

🔴🎙️Zidane: "No sé qué pasará con James. Estamos aquí entrenando y jugando y pienso sólo en eso". pic.twitter.com/zN9GlXz3fJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 30, 2019

Sobre la gran actuación de su portero, Zidane quiso dejar claro que ningún jugador tiene la titularidad asegurada: "Keylor ha hecho un gran partido, está claro. Lo que dijo Thibaut, hay que ver lo que dijo. No creo que haya un jugador que tenga su titularidad. Todos estamos haciendo las mismas cosas. Todos tienen que estar preparados. Hay que hablar de los que están aquí. Lo hicieron bastante bien", dijo.

🔴🎙️Zidane: "Keylor ha hecho un gran partido hoy. No creo que aquí haya un jugador que tiene la titularidad, todos tienen que estar preparados". pic.twitter.com/EqpkiifU4t — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 30, 2019

En su opinión, Real Madrid ha mejorado: "No podemos estar contentos de la derrota, pero estuvimos mejor en todos los aspectos. Hay que estar positivos sabiendo que lo tenemos que hacer mejor", explicó. "Siempre voy a pensar en positivo. Nadie me va a quitar lo que nosotros vamos a hacer este año. Nadie. Sé que es complicado. Acabamos una temporada difícil, hemos empezado difícil. Sé que tengo un equipazo. No estamos listos todavía, se ve. Vamos a recuperar más juego, más confianza y lo vamos a sacar adelante. Lo que necesitamos hoy día es sólo ganar un partido", declaró.





James Rodríguez tiene ofertas de el Atlético de Madrid y Napoli, aún no se sabe que pasará con él, lo cierto del caso es que la directiva merengue si que quiere al jugador en su plantilla, aún más ahora con la lesión de Marco