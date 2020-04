Qué es la moringa: la planta súper nutritiva de la que todos hablan

Mucho se habla acerca de la moringa, una planta medicinal cuyo nombre 'oficial' es moringa oleifera, aunque se la conoce popularmente como "árbol de baquetas", "árbol milagroso" y "árbol de la vida"

Si bien es originaria de Nepal e India, hoy también se cultiva en América Latina. Y, aunque ahora esté en boga, este superalimento se viene utilizando hace miles de años como remedio tradicional en la fitomedicina y la curación ayurvédica.

Foto: didoi/istock

Entérate de algunos de los sus posibles beneficios:

Está llena de nutrientes

Muchos de los alimentos saludables que comemos a diario tienen un solo nutriente destacado. "Piensa en las zanahorias y la vitamina A, los cítricos y la vitamina C, las nueces y la vitamina E. Sin embargo, las hojas de moringa sobresalen como un superalimento porque una taza de hojas picadas se considera una buena fuente de hierro, calcio, vitamina C, vitamina B6 y riboflavina y tiene notables cantidades de potasio, vitamina A, vitamina E y magnesio. De hecho, las hojas están más concentradas en vitamina C que las naranjas", se indica en un artículo de Mind Body Green revisado por la dietista Molly Knudsen.

Esto significa que la moringa podría tener diversos beneficios: ya sea inmunológicos y para la salud ósea, hasta para la piel.

Es una buena fuente de proteína de origen vegetal

La moringa es un complemento rápido que puede espolvorearse sobre batidos o agregar a la sopa. Los polvos hechos de sus hojas trituradas están llenos de proteínas (de hecho, 3 gramos de proteína por cucharada) y tienen una ventaja sobre las legumbres porque contienen todos los aminoácidos esenciales, necesarios para la reparación muscular, la producción de energía y regulación del estado de ánimo.

Podría ser aliado de la vida sexual

El estrés afecta directamente en la vida sexual de las personas: puede reducir los niveles hormonales, aumentar el cortisol y reducir la dopamina lo que puede disminuir la libido.

En estudios con animales, se ha demostrado que la moringa no solo podría ayudar a a equlibrar los niveles de cortisol, sino que también puede contribuir a aumentar naturalmente los niveles de testosterona, sostienen desde Mind Body Green.

Sería auxiliar en el tratamiento del edema

Se trata de una afección dolorosa en la que se acumula líquido en tejidos específicos del cuerpo. Las propiedades antiinflamatorias de la moringa pueden ser aliadas para prevenir el desarrollo de edema, según Medical News Today que provee los siguientes beneficios.

Un aliciente para las molestias estomacales

Los extractos de moringa podrían ayudar a tratar algunos trastornos estomacales, como el estreñimiento, la gastritis y la colitis ulcerosa.

Las propiedades antibióticas y antibacterianas de la moringa pueden ayudar también, a inhibir el crecimiento de varios patógenos, y su alto contenido de vitamina B ayuda con la digestión.

Para tener huesos más saludables

Este superalimento también contiene calcio y fósforo, que ayudan a mantener los huesos sanos y fuertes. Junto con sus propiedades antiinflamatorias, el extracto de moringa podría ayudar a tratar afecciones como la artritis y los huesos dañados.

Cómo consumirla

Suele consumirse en polvo, que está hecho a partir de las hojas de la moringa. De acuerdo con Well + Good, el polvo se considera seguro para el consumo en cualquier cantidad razonablemente ingerible, aunque se aconseja consumir alrededor de dos a diez gramos por día. Sin embargo, siempre antes de incorporar un nuevo nutriente a la dieta, es necesario consultar con un especialista de la salud.

Te brindamos distintas maneras de incorporar la moringa a tu alimentación, tal como sugiere Well + Good:

Con agua caliente o fría funciona, aunque se disuelve más fácilmente en agua tibia mezclada con un poco de limón y miel.

Foto: yasuhiroamano/istock

También, hay varias marcas que venden tés a base de moringa o infundidos con moringa.

Puedes mezclar la moringa en polvo o en forma de hoja entera a tus batidos, sobre todo a aquellos verdes.

Otra alternativa para incorporar la moringa en tus comidas es espolvorear el polvo o agregar sus hojas, en sopas.

También se puede hornear. Eso sí, ten en cuenta que el polvo de la moringa hará que tu platillo se torne verde.

Antes de hacer cambios en tu alimentación y/o tu estilo de vida, consulta con un profesional de la salud.