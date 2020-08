Quartararo: primera vez que al ser tercero estoy contento

El francés logró la pole en las dos carreras de Jerez y fue segundo en la de Brno, hace una semana. Este sábado, en Austria, el tercer puesto en la Q2 es su ‘peor’ resultado hasta ahora este curso, pero debido a las características del circuito, Quartararo lo dio por bueno.

“El viernes no me sentía bien, las sensaciones no eran las mejores, el time attack no me fue bien ni ayer ni hoy, salimos al FP4 con grandes cambios en la moto, trabajé con gomas usadas y las sensaciones no fueran malas. Cuando vi el tiempo sorteando la Q1 y no me lo esperaba. En la Q2 todo fue muy apretado y una primera fila realmente está muy bien. Creo que es una de las primeras veces que estoy tan feliz por una P3. Sinceramente, nuestro ritmo [de carrera] no es tan malo, así que estoy ansioso”, por empezar el domingo.

Fabio fue un hacha en las dos carreras de Jerez, donde ganó desde la pole. Sin embargo, en Brno y este fin de semana las cosas no han sido tan sencillas, coincidiendo en que está utilizando el holeshot de Yamaha, que baja la moto tanto en parrilla de salida como durante las rectas en vueltas normales.

“Es duro porque lo estoy utilizando pero no estoy seguro de si funciona bien o no, puede ser una ayuda o puede empeorar la situación. Lo probé hoy y no me resultó fácil, en Jerez y Brno no lo usé. Hay que ver si reporta beneficios, durante la carrera será difícil saber cómo utilizar el dispositivo”, explicó.

Una dificultad que puede hacer perder la concentración del joven piloto de 21 años.

“Tenemos este dispositivo desde los test de Qatar y sinceramente solo se me permite utilizarlo en los entrenamientos. Desde Jerez se me hizo muy difícil usarlo en carrera, aquí decidí llevarlo y lo usé en la vuelta rápida de la Q2, y notas que la moto se baja y eso puede ir bien o no, no lo sé, puede crear más caballito, tengo que recabar más información para saber si realmente funciona bien”, abundó.

El año pasado Fabio acabó tercero en Austria, pero a mucha distancia de los dos primeros.

“Es un circuito que me gusta mucho, tengo más dificultades ahora que el año pasado. En las curvas a izquierda puedes arrastrar mucha velocidad, no es donde me siento mejor, pero se puede ir muy rápido, no es tan retador como Phillip Island o Mugello, donde aún puedes ir más rápido, pero es un circuito que me gusta”.

Por último, le preguntaron, al igual que a Maverick Viñales, por la supuesta reducción de revoluciones en los motores de Yamaha.

“Tenemos la misma potencia que en Jerez y Brno, nada que añadir en este sentido”, zanjó.

