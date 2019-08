Puyol revela que ha recibido ofertas para volver a jugar y que el Real Madrid intentó ficharle

​Carles Puyol ya suma cinco años retirados del fútbol profesional. Después de dedicar toda su carrera al ​FC Barcelona, club de sus amores, el que fuera internacional español admite que aún añora el fútbol y la competición. Aunque no piensa en volver, confiesa que ha recibido ofertas para volver a jugar a los 41 años, tal y como desveló en una entrevista en TV3 para el programa ‘Cuando se apagan las luces’. Además, reconoció que el ​Real Madrid quiso ficharle.

❌ Puyol no fue Figo 😠



© Eterno Capitán 🔵🔴 pic.twitter.com/sXf9N1tgNq



— Diario SPORT (@sport) August 1, 2019

El que fuera capitán azulgrana durante muchos años reconocer que echa de menos el fútbol y que ha tenido propuestas para volver. “He tenido propuestas cada temporada para volver a jugar en ligas menores, pero la intensidad me la pongo yo y si no puedo competir al máximo nivel no me vale”, aseguró Puyol, cuyo espíritu competitivo le ha caracterizado durante toda su carrera.









Sabedor del nivel de exigencia que requiere el fútbol de alto nivel, Puyol sabe que es difícil regresar pero se muestra satisfecho con todo lo conseguido. “Durante estos cinco años he disfrutado de la familia. El fútbol exige estar al 100 %, es fútbol, fútbol, fútbol. Y aun así, sinceramente, todavía lo echo de menos. Para mí el fútbol lo era todo, hasta entrenar. Ha sido un regalo tener esta profesión y jugar en el Barça, el equipo de mi corazón”.





Carles Puyol

Además, en la entrevista, el catalán desveló como el máximo rival del Barça intentó ficharle hasta en dos ocasiones."El Madrid me intentó fichar dos veces. No me fui porque estoy en el mejor club del mundo. La primera oferta me llegó cuando no estábamos bien, al irse Figo. Intentarion fichar a Ronaldinho y a mí. Pero el club y nosotros dijimos que no”, reconoció Puyol, que lo dejó todo por el escudo del FC Barcelona.

Continuar leyendo la historia





¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es!