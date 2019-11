El Puebla despide a Matías Alustiza antes de acabar el torneo Apertura 2019

​A pesar de que aún no termina el ​Torneo Apertura 2019, el equipo de ​La Franja del Puebla decidió despedir a Matías Alustiza. Fue a través de las redes sociales del 'Chavo' donde hizo oficial su salida de la institución poblana.

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, 90min_es, y nuestra cuenta de Twitter, @90minespanol!

En su cuenta de Instagram publicó una imagen donde se encuentra de pie ante una pared y de fondo de su figura. La foto fue acompañada con la despedida de Alustiza, quien agradeció a sus compañeros, afición y otros que estuvieron en su tercera etapa como jugador camotero.

"Me acaba de informar el Rambo Sosa que ya no voy a continuar en el club, quiero agradecer a cada uno de mis Compañeros, Utileros, Médicos, Masajistas y en especial a esta linda AFICIÓN POBLANA por todo el cariño que me brinda en las calles y en el estadio. También por siempre valorar mi trabajo, me hicieron sentir que esta es mi casa y les prometo que VOLVERÉ... GRACIAS POR TODO, POBLANOS!!!!", escribió.