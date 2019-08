El PSG vuelve a bajar el precio de Neymar

El interés del Barcelona por ​Neymar sigue muy latente en este mercado de verano. Tras el fichaje de ​Griezmann, los azulgrana quieren dar un nuevo golpe en la mesa y siguen mirando con muy buenos ojos la incorporación del extremo brasileño.

Pues llegan buenas noticias desde París para el campeón de liga: el PSG parece que ha rebajado un poco sus pretensiones y ahora podría dejar salir al astro brasileño por 'sólo' 180 millones de euros, una cantidad más asequible que los 300 que le exigía de salida a la entidad que preside Josep María Bartomeu.

Neymar

De momento el Barcelona no ha hecho una oferta formal, pero sí que ha tanteado un poco el fichaje. Lo ideal para los blaugrana es que los parisinos aceptaran a algún jugador en la operación (Coutinho, ​Rakitic o ​Dembelé) para abaratar el precio del carioca. No obstante, parece claro que el conjunto galo no contempla esa vía, y quiere recuperar casi toda la inversión de 222 millones que hizo por él hace dos veranos.

Ousmane Dembele,Ivan Rakitic,Philippe Coutinho,Gabriel Pires

Neymar quiere jugar en el Barcelona, y ese era el primer paso para que la operación pueda tener éxito al final. De momento está en rebeldía con su club y no ha ido a entrenar. Por su fuera poco, hace unas semanas declaró que su mejor recuerdo como futbolista fue la remontada que consiguió con el equipo español hace algo más de dos años, precisamente, ante el Paris Saint Germain (6-1).





El segundo podría ser el abaratamiento del precio por el brasileño. Con unos gastos que alcanzan casi los 300 millones en fichajes, la compra de Neymar sería un problema para cuadrar el fair play financiero. Sin embargo, esta rebaja podría suponer un soplo de aire fresco para intentar acometer la operación. La opción de aplazar el pago o de hacerlo a plazos también sería interesante, más teniendo en cuenta que el Paris Saint Germain no quiere jugadores y prefiere el dinero para decidir ellos a quién compran.

Puedo decir que mi mejor recuerdo es cuando gane la copa de Europa o cuando gane la liga, pero no, mejor digo que mi mejor recuerdo fue cuando estuve en el Barça y le robamos (6-1) al equipo que me paga 100.000€ al día



Simplemente Neymar



¿Y algunos lo queréis en el Madrid?樂 pic.twitter.com/FJ3oSUeOHU







— RMdaniCF (@RMdaniCF) July 13, 2019

Con este movimiento, Neymar sin duda podría estar un poco más cerca de regresar a Can Barça, aunque las negociaciones para los culés con los franceses siempre han sido poco menos que imposibles. ¿Lo conseguirán esta vez?

