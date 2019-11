El PSG responde a Zidane por Mbappé: "Es nuestro jugador"

Zinedine Zidane nunca ha ocultado su deseo de poder tener en el Real Madrid a Kylian Mbappé. Este mismo lunes a horas de enfrentarse al jugador francés y al PSG en la UEFA Champions League ha asegurado que está enamorado del jugador pero el club francés le ha respondido recordándole la realidad.

Zidane: "Estoy enamorado de Mbappé desde hace tiempo"

"No sé cuanto está enamorado Zidane de Mbappé, pero lo más importante es que Kylian es jugador del PSG. A veces amamos las cosas que no podemos tener. Estuve en Ginebra hace dos semanas con Zidane y no hablamos de Mbappé. ¿Qué puede decir un francés de Mbappé? Todo el mundo sabe que a él le encanta Kylian como todos los entrenadores. No estoy enfadado por sus declaraciones", aseguró en rueda de prensa el técnico parisino Thomas Tuchel.

Anima a Mbappé a renovar y no piensa en su salida: "Kylian es nuestro jugador. Estamos intentando crear un equipo para él. No quiero reflexionar sobre una salida de él en un futuro"

¿Es más importante Neymar o Mbappé?: "Si yo respondo a esta pregunta, cogeré a mi cuerpo técnico en el hotel y nos iremos del equipo. No puedo decir si me gusta más un jugador que a otro. Es lo más importante".

Courtois: "No es una revancha contra el PSG"

El once y elegir tres entre Icardi, Di María, Mbappé, Neymar y Cavani: "Las decisiones difíciles están por llegar. Tengo una gran confianza en mi equipo y en mis jugadores para que acepten las decisiones duras en lo personal".

El 3-0 de la ida: "La ida es un partido completamente diferente al de mañana. El Real Madrid jugó en el escenario más complicado de la Champions. Con Ramos, son un equipo distinto. Y están en una buena racha. Pero con Neymar y Mbappé, somos más peligrosos".