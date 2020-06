Protestan en hospital del ISSSTE por mala calidad en insumos

Un grupo de trabajadores de la salud, pertenecientes al Hospital Regional Mérida “Elvia Carrillo Puerto”, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la capital yucateca, realizaron una manifestación por la mala calidad de los insumos de protección que utilizan para atender a los enfermos por COVID-19.

Cabe recordar que desde el mes de marzo, este hospital fue reconvertido para atención exclusiva de pacientes contagiados de coronavirus SARS-CoV-2.

El personal de salud explicó que los equipos de protección que les entregan para enfrentar esta pandemia “son de baja calidad y no es el adecuado para laborar en el hospital COVID-19”.

“Para estar con el paciente nos dan el cubrebocas A-95, no el N-95, el equipo se está rompiendo, te lo pones, te lo calzas y entras con el paciente; cuando te das cuenta ya tienes huecos por todos lados”, señalaron.

Reiteraron que no se están negando a atender a los pacientes, “pero si no tienen los insumos adecuados, “¿Cómo nos vamos a proteger y a nuestras familias?”.

Los manifestantes también señalaron que el director del hospital, el doctor Paulo Flores Salazar, hasta el momento no ha respondido a sus demandas de más de 70 personas que laboran en este hospital, que corren peligro y que aseguran ya son 10 los trabajadores contagiados por este coronavirus, e incluso uno de ellos se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva.

