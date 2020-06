Los pronósticos de la jornada 30 en LaLiga Santander

Esta noche se cerrará la jornada 29 de LaLiga con dos envites: la visita de la Real Sociedad a feudo del Deportivo Alavés (19:30h) y la del Valencia al del Real Madrid (22:00h). Sin tiempo para respirar, mañana mismo dará el pistoletazo de salida la 30ª, donde creemos que se darán los siguientes resultados:





Granada vs Villarreal - Los Cármenes - Viernes 19 - 19:30h





El Submarino Amarillo visita el feudo nazarí en un duelo directo para el último cupo de Europa League, siempre que el Athletic Club no quede por debajo y gane la Copa del Rey. Los de Castellón suman 44 puntos, mientras que los andaluces tienen 42. Los locales no podrán contar con Ángel Montoro, Ismail Köybasi, Álvaro Vadilla, Joaquín Marín "Quini", Álex Martínez ni Neyder Lozano. Por su parte, los visitantes no tendrán disponibles a Pau Torres, Ramiro Funes Mori ni Bruno Soriano.





Pronóstico: Granada 1 - 2 Villarreal





RCD Mallorca vs Leganés - Visit Mallorca Estadi - Viernes 19 - 19:30h





Baleares y madrileños protagonizan un duelo directo por la permanencia siendo dos de los tres clubes que ocupan plaza de descenso, junto al RCD Espanyol. Los locales ocupan el 18º puesto a 2 unidades de salir del pozo, mientras que los visitantes son colistas, a 4. El equipo que cierra la clasificación no podrá contar con Alexander Szymanowski, mientras que los antepenúltimos tendrán las bajas de Antonio Raíllo, Abdul Rahman Baba y Leonardo Koutris.





Pronóstico: RCD Mallorca 2 - 0 Leganés





Sevilla vs FC Barcelona - Ramón Sánchez Pizjuán - Viernes 19 - 22:00h





El partido más destacado de la jornada será el que cierre el viernes. El líder de la competición, con 5 puntos de ventaja sobre el Real Madrid pero con un partido más, visitará al tercero, a quien saca 13 unidades. Sin embargo, los hispalenses están únicamente 4 puntos por encima de puestos de Europa League y tienen una gran oportunidad de acercarse a ese objetivo. Los locales tienen disponibles a todos sus futbolistas, mientras que los visitantes no podrán contar con Samuel Umtiti ni Ousmane Dembélé.

Pronóstico: Sevilla 3 - 2 FC Barcelona





RCD Espanyol vs Levante - Cornellà-El Prat - Sábado 20 - 14:00h





El penúltimo clasificado de la tabla recibe al undécimo horas después de conocer el resultado entre el antepenúltimo y el colista, con lo que se podría acercar mucho a abandonar una zona caliente en la que lleva inmerso varios meses. Por su parte, los valencianos quieren evitar alejarse de los puestos europeos, que tienen a 9 unidades, al mismo tiempo que no acercarse al descenso, que tienen a 10. Los pericos no contarán con Bernardo Espinosa, mientras que los granota no tendrán a Rubén Rochina.





Pronóstico: RCD Espanyol 1 - 0 Levante





Athletic Club vs Real Betis - San Mamés - Sábado 20 - 17:00h





Los bilbaínos ocupan la media tabla con 39 puntos, a 5 del último cupo de Europa League, pero podrían entrar si ganan la Copa del Rey. Están 14 puntos por encima del descenso, con lo que no deberían sufrir en ese apartado. Los leones tienen disponibles a todos sus futbolistas, mientras que los visitantes no tendrán en sus filas a Sidnei Rechel, Juan Miguel "Juanmi" Jiménez, Javi García ni William Carvalho.





Pronóstico: Athletic Club 0 - 0 Real Betis





Getafe vs Eibar - Coliseum Alfonso Pérez - Sábado 20 - 19:30h





Los azulones, que ocupan el sexto puesto de la clasificación, reciben al 16º de la tabla. Los locales se encuentran a dos puntos de entrar en la zona de Liga de Campeones, mientras que los visitantes únicamente están 3 por encima del descenso. En Getafe se verá un cruce con dos objetivos muy distintos pero que están muy cerca. Tanto José Bordalás como José Luis Mendilíbar podrán contar con todos sus efectivos.





Pronóstico: Getafe 2 - 0 Eibar





Atlético de Madrid vs Real Valladolid - Wanda Metropolitano - Sábado 20 - 22:00h





Los rojiblancos están en puesto de Liga de Campeones a falta de conocerse el resultado de hoy de la Real Sociedad, que es quinta con 2 unidades menos. Deben presionar para ocupar un puesto dentro de la máxima competición continental. Los pucelanos están en 14ª posición a 11 puntos de puestos europeos y 8 por encima del descenso, con lo que lo esencial es la tranquilidad en el último tramo del curso. La única baja en la contienda es Sime Vrsaljko.





Pronóstico: Atlético de Madrid 3 - 0 Real Valladolid





Celta de Vigo vs Deportivo Alavés - Balaídos - Domingo 21 - 14:00h





Los gallegos están únicamente dos puntos por encima del descenso en 17º lugar, mientras que su rival del domingo le saca 5 unidades en el 15º. Se trata de un duelo entre dos equipos que, según los resultados de la jornada, pueden complicarse la vida en los últimos compases de temporada. Óscar García no podrá contar con Sergio Álvarez, mientras que Asier Garitano no tendrá disponible a Fernando Pacheco.





Pronóstico: Celta de Vigo 1 - 1 Deportivo Alavés





Valencia vs Osasuna - Mestalla - Domingo 21 - 19:30h





Los valencianos tienen pendiente visitar al Real Madrid esta noche y, con un partido menos, están en el octavo lugar de la tabla a un punto de puestos de Europa League. Por su parte, los navarros son duodécimos a 9 de esa misma zona y 10 por encima del descenso. Todo punto que sumen les debería acercar más a la tranquilidad. Los locales no podrán contar con Eliaquim Mangala ni Ezequiel Garay, mientras que los visitantes tendrán las bajas de Robert Ibáñez, Enrique "Kike" Barja ni Ezequiel "Chimy" Ávila.





Pronóstico: Valencia 2 - 0 Osasuna





Real Sociedad vs Real Madrid - Anoeta - Domingo 21 - 22:00h





El conjunto merengue es el segundo clasificado de LaLiga a cinco puntos del FC Barcelona, pero con un partido menos. En función del resultado de esta noche y del envite de los azulgrana de la próxima jornada, podría atacar al liderato. Por su parte, los txuri-urdin son quintos a dos unidades de puestos de Liga de Campeones a falta de jugar esta noche. Es un duelo muy interesante por aspiraciones diferentes. Los locales no contarán con Ander Guevara, Ander Barrenetxea, Luca Sangalli ni Asier Illarramendi. Por otro lado, los visitantes no tendrán en sus filas a Mariano Díaz, Nacho Fernández, Lucas Vázquez y Luka Jovic.





Pronóstico: Real Sociedad 2 - 2 Real Madrid