A la pobre temporada de Luka Jovic con el Real Madrid se le ha sumado hoy una dura reprimenda pública por parte del seleccionador serbio, Ljubisa Tumbakovic, quien ha cuestionado el profesionalismo del delantero en una entrevista con Blic Sport.

"Yo cuido a cada jugador para que saque lo máximo con el equipo nacional de Serbia. Y nunca he renunciado a ninguno. Uno de los que se ha alejado de la selección es Luka Jovic", indicó el entrenador, que no ha llamado al atacante blanco desde la Fecha FIFA de septiembre.

En dicho parón de selecciones, Jovic disputó solo tres minutos en el partido ante Portugal. Argumentó una lesión para ser liberado previo al juego contra Luxemburgo, pero cuatro días después participó como suplente contra el Levante, lo que molestó a Tumbakovic.

"La verdad es solo una. No existe ningún conflicto entre Luka Jovic y yo. El problema de Luka Jovic es Luka Jovic. De repente ese jugador abandonó los entrenamientos, no contestaba. Como entrenador, siempre contaré con un jugador de esa clase porque no sería profesional por mi parte no pensar en él.

"Pero es él quien tiene que convencernos a nosotros, a los medios, a los aficionados, a la gente de la Federación y a mí como su seleccionador, de que está preparado y responsable. Él no ha dado ningún paso en ese sentido", reprochó.

Después de arribar al Real Madrid desde el Eintracht Frankfurt en el verano por 60 millones de euros, el delantero serbio solo suma un gol en 14 partidos en todas las competiciones, solo cuatro de ellos como titular.