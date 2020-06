Presidente salvadoreño denuncia campaña para reabrir negocios en medio de la pandemia

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunció este sábado una campaña de empresas privadas que pretenden reabrir la próxima semana negocios no esenciales sin autorización del gobierno en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

"Hay una campaña orquestada desde la exrepresentante del sector privado, ahora partido político ANEP, de que el lunes se pueden abrir negocios no esenciales", señaló Bukele en Twitter.

El mandatario salvadoreño anunció a principios de mayo que desconocería la autoridad del presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, a quien señala reiteradamente de sabotear el trabajo que hace su gobierno.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

Simán ha sido un duro crítico de la política gubernamental contra la COVID-19, en especial ha censurado la decisión del gobernante de imponer una cuarentena domiciliar para restringir la movilidad de la población y no permitir la apertura paulatina de los comercios y empresas.

En virtud de esa cuarentena por el nuevo coronavirus, el gobierno únicamente ha permitido que funcionen las farmacias, los supermercados y mercados públicos, los bancos, empresas de servicios básicos como la energía eléctrica y telefonía, así como industrias de alimentos y de distribución de agua embotellada, restaurantes únicamente con servicio a domicilio, entre otros.

En tanto, el transporte público no funciona, y almacenes de ropa, de electrodomésticos, de enseres del hogar, salas de belleza y otros considerados no esenciales no pueden abrir por orden del gobierno.

Bukele dejó en claro que las empresas o negocios que abran sin autorización gubernamental se exponen a sanciones como el cierre permanentemente.

"La economía empezará a abrir en fases, ordenadas y con protocolos sanitarios", sostuvo el presidente, aunque de momento no hay una fecha precisa de cuándo se podría iniciar una fase de apertura de empresas y negocios.

El Salvador registró hasta este sábado 2.934 casos de COVID-19, con 53 muertos y 1.281 recuperados, según cifras oficiales.