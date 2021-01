Presidente mexicano rechaza suspensión de conferencias de prensa

(Bloomberg) -- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que desafiará una normativa que podría evitar que el Gobierno transmita sus conferencias de prensa matutinas durante el período de campaña, enfilando hacia una confrontación con el órgano electoral del país antes de las elecciones legislativas de junio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) busca suspender la transmisión de las conferencias matutinas de López Obrador durante dos meses a partir de abril. El presidente utiliza las conferencias, que pueden durar hasta tres horas, para promover las acciones de su Gobierno, desde apoyos monetarios para los pobres hasta avances en proyectos de infraestructura.

“La Constitución es clara: toda la propaganda gubernamental debe dejar de difundirse durante las campañas, y ese supuesto incluye las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo el lunes Lorenzo Córdova, presidente del INE, de acuerdo al periódico Milenio.

Suspender la transmisión sería “un acto de censura, un agravio, un atentado a la libertad”, dijo el martes López Obrador, conocido como AMLO, y agregó que llevará el caso a la justicia si se mantiene la suspensión. “Eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal”.

La disputa se produce en momentos en que los partidos políticos de México se preparan para las elecciones legislativas y de gobernadores del 6 de junio. El partido gobernante Morena, fundado por López Obrador, actualmente controla ambas cámaras del Congreso junto con aliados políticos y necesita defender su mayoría para poder aprobar una agenda ambiciosa durante los tres años restantes del presidente en el poder.

Nota Original:Mexican President Clashes With Electoral Body Over TV Briefings

