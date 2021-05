Presentar impuestos en EE.UU. es más caro que nunca: Gráfico

(Bloomberg) -- Para muchos hogares estadounidenses, el lunes es un día que preferirían evitar: el día de los impuestos, retrasado debido a la pandemia de su fecha original del 15 de abril. Y nunca ha sido más costoso presentar una declaración federal de impuestos sobre la renta, mostró el índice de precios al consumidor sobre los costos de preparación de la presentación de impuestos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Aún más deprimente, el estadounidense promedio pagará US$339.173 en impuestos sobre la renta a lo largo de su vida, según un informe de Self Financial Inc.

