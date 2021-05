Por: Francisco Rodríguez, Chief Growth Officer de albo

Algunos de nuestros clientes nos piden ayuda en cómo prepararse económicamente para un cambio laboral en época de pandemia por COVID-19. Veamos algunas recomendaciones.

Como antecedente tenemos que en México el índice de rotación es del 16.75% el más alto de Latinoamérica, y el confinamiento dejó un saldo de 647 mil 710 empleos perdidos en 2020, de los cuales 560 mil 473 eran formales y 87 mil 237 eran eventuales, según las más recientes cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras la caída en empleos, sobrevino una pequeña alza con la creación de 555 mil 600 puestos de trabajo de agosto a noviembre 2020. En diciembre se tuvo una pérdida de 277 mil 820 empleos formales. De acuerdo con el reporte mensual de empleo formal del IMSS, en enero de 2021 se perdieron 3 mil 372 plazas de trabajo, mientras que solo fueron creados empleos eventuales. Esto implica que se trata de contratos temporales.

Precisamente en esta época de confinamiento es cuando muchos trabajadores optaron por buscar nuevas oportunidades laborales. En estos momentos, muchos profesionales reflexionaron acerca de diferentes aspectos de sus vidas, como la profesional, académica y personal, por lo cual, puede llevarlos a tomar decisiones importantes como cambiar de trabajo, darle un giro a su plan de carrera o capacitarse.

Cuando decides cambiar de trabajo por motivos diversos (mal clima laboral; bajos sueldos; pocas prestaciones o largas jornadas laborales; y falta de capacitación, entre otras), te enfrentas a la problemática de cómo manejar tu dinero de manera inteligente para que tus finanzas no salgan perjudicadas.

En albo, la experiencia financiera digital especialmente creada para llevar un estilo de vida fácil y sencillo, siempre vemos en cómo apoyar a nuestros clientes con herramientas que te permitan manejar tu dinero inteligentemente.

Continuar leyendo la historia

Imagen: Depositphotos.com

1. Planeación Financiera

Los profesionales cambian de trabajo de cinco a siete veces a lo largo de su vida. Esto implica salir de la zona de confort para enfrentarse a algo nuevo. Antes de tomar una decisión, analiza tu situación económica y cómo puede verse afectada, así que prepárate para crear tu presupuesto. Toma una hoja de papel, tu Excel o alguna app de notas y comienza a anotar todos tus compromisos para que conozcas claramente los gastos que supondrá cambiarte de empleo.

2. Separa dinero en Espacios

Para lograr tu misión, busca una app con herramientas que te ayuden a alcanzar tu objetivo. Es buena idea reducir gastos y usar ‘Espacios’ de albo te permitirá separar dinero de tu cuenta para tus gastos fijos como renta, luz, y agua, así estarás preparado con el capital requerido. Toma decisiones financieras saludables como disminuir gastos en casa del tipo hormiga o vampiro, y busca promociones o rebajas, para que poco a poco empieces a sumar a tu cuenta. Financia tu cambio de empleo.

3. Aprovecha la movilidad

La búsqueda de un nuevo empleo requiere de tiempo y trámites, pero no querrás ir a una sucursal a hacer procesos engorrosos, y más, cuando existen aplicaciones móviles avanzadas como albo para que todo lo puedas hacer desde tu celular. Cada peso ganado es un peso ahorrado, y lo que es mejor aún, más experiencia en tu currículum.

4. Crea un CV a la medida

“Véndete” a ti mismo, promociónate sobre papel o video para destacar entre los aspirantes. Crea un currículum y una carta de presentación donde destaques tus habilidades. Identifica tus aptitudes de trabajos anteriores que puedes aprovechar y adaptarlas con creatividad al nuevo puesto. También es buena idea invertir en aumentar tus conocimientos a través de cursos, certificaciones, etc. Habla con tus conocidos, regístrate en los portales de empleo y plataformas para contactos profesionales online para promocionar tu CV, y crea una cuenta en LinkedIn, si aún no la tienes.

Tal vez te interese: 9 razones para cambiar de carrera lo antes posible

Cambiar de trabajo puede ser una tarea difícil, pero no es imposible, así que no te desanimes porque cuanto antes empieces, antes encontrarás el trabajo que buscas. Sabemos que es un gran reto, pero marca objetivos y maneja tu dinero de forma inteligente para vivir en el periodo de búsqueda sin complicaciones financieras. Un cambio de trabajo no es una decisión banal, pero antes de decidir si cambiar o no ante una oportunidad, lo primero que hay que preguntarse es si estamos seguros y preparados económicamente para emprender esa búsqueda.