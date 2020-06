Tras polémica por censura, Devotion estará a la venta de forma limitada

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Si eres fan de los juegos de terror quizá conozcas la historia de Devotion, un título de este género que llamó mucho la atención el año pasado por haber sido retirado de Steam debido a una referencia inapropiada al presidente de China, polémica a la cual se refirió el estudio creador como el “incidente del recurso de arte”. Como consecuencia, la desarrolladora pasó por muchos problemas y decidió no relanzarlo en el futuro cercano. Afortunadamente, el apoyo de los fans ha sido tal que hoy se revelaron 2 ediciones físicas para PC, pero las malas noticias son que se venderán de manera muy exclusiva.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

Por medio de un comunicado en Facebook, la desarrolladora del título, Red Candle Games, se dijo muy agradecida por la respuesta de apoyo de jugadores de todos los países y para complacer a todos los interesados en Devotion anunció que relanzará el juego en 2 versiones físicas, pero sólo en Taiwán.

La compañía se dijo consciente de que esta medida no es la ideal, pues no satisfará a todos los jugadores que quieren jugar el título, pues recordemos que el año pasado, al hablar públicamente del “incidente del recurso de arte”, la desarrolladora dejó claro que no hay planes para lanzar Devotion en tiendas digitales. Es por esto por lo que sólo se anunció un relanzamiento en formato físico. No obstante, mantuvo viva la esperanza de que arribe algún día a plataformas en línea, pues aseguró que trabaja en varias posibilidades y pidió a los fans paciencia y confianza.

¿Qué incluirán las ediciones de Devotion en formato físico?

Los paquetes de los que te hablamos ya están disponibles para preorden y se venden a cambio de $1200 TWD (nuevos dólares taiwaneses) y $900 TWD, lo que se traduce en alrededor de $41 USD y $31 USD, respectivamente. Ambas ediciones contendrán el juego base grabado en una memoria USB, un libro infantil que tendrá estampas, un separador y más, como una caja ilustrada como un VHS. La versión más costosa incluirá además la banda sonora del juego, dentro de la caja rosa que se ve en la imagen de abajo. Como te comentamos, estos productos sólo se venden en Taiwán, así que si quieres comprar alguno, tendrás que encontrar una manera de importarlo.

Continuar leyendo la historia

Puedes hacer la preorden en la tienda en línea oficial de Red Candle Games.

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

El paquete de Devotion incluye muchos artículos relacionados con el juego

Aunado a todo esto, te informamos que el video oficial del juego apareció de nuevo en YouTube.

¿Qué te parecen estas ediciones? ¿Estás interesado en jugar este título? ¿Te gustaría que llegara a Occidente? Cuéntanos en los comentarios.

Este título estuvo disponible poco tiempo a la venta a través de Steam en todo el mundo y posteriormente fue retirado. No obstante, hay personas que lograron conseguirlo. De hecho, luego de la polémica, se dio a conocer que una importante universidad de Estados Unidos preserva una copia de los juegos Devotion y Detention, este último también desarrollado por Red Candle Games, a manera de apoyo al estudio tas la situación.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente