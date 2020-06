Polémica en Barcelona: el supuesto desplante de Lionel Messi, la tensión en el vestuario y el recado de Quique Setién

La última jornada de Barcelona dejó abierta la puerta de la intimidad de los culé. Aunque lo que se pudo ver lejos estuvo del equipo armonioso, sino todo lo contrario. En el marco del empate 2-2 con Celta de Vigo, las cámaras captaron a Lionel Messi ignorando indicaciones de Eder Sarabia, asistente del entrenador principal. Situaciónque generó, según la prensa española, una fuerte discusión entre integrantes del plantel y parte del cuerpo técnico de Quique Setién.

Esta situación de discordia fue advertido por el program El Partidazo (Movistar+), que tomó el momento exacto en el Sarabia se acercó a Messi, mientras el partido estaba detenido para que los futbolistas se hidraten, pero el futbolista argentino desairó al ayudante del entrenador en los dos acercamientos.

Tan incómoda resultó ese supuesto desplante, que la prensa española, tanto la de Madrid como la de Barcelona, asegura que en el vestuario de Balaídos se escucharon los gritos de varios referentes del plantel y de algunos de los asistentes de Setién. Al parecer, desde hace tiempo la relación entre jugadores y cuerpo técnico está quebrada.

Y algunas de las señales de esa distancia se advirtieron cuando terminó el partido ante Celta, fue consultado Luis Suárez, autor de los dos goles del Barcelona, y el uruguayo. En el campo de juego, el uruguayo dejó una frase que permitió entender cómo están las cosas: "¿Qué pasa de visitante? Para algo están los entrenadores".

Tan importante resultó esta situación que todo giró en torno a esta polémica en la conferencia de prensa de Quique Setién de esta mañana. El DT casi que se concentró en la salud interna de su grupo y salió de cada respuesta con el mensaje de que son cosas normales que suceden en cada plantel: "Todos estamos cediendo una parte de nosotros mismos por el bien del equipo. No todo lo que te gustaría lo puedes llevar a cabo. No le puedo decir a un lateral ofensivo que no pase del medio del campo. Es un equipo, y sabe que tiene que actual como tal. Y a lo mejor hay que sacrificar cosas personales para el beneficio del equipo. La realidad es que esta situación es nueva, y estoy en un periodo en el que me entero de muchas cosas y tiendes a hacer lo que tú quieres hacer. También me pasó en Las Palmas y en Sevilla. Son procesos, el tiempo coloca a cada uno en su lugar".

"Yo tampoco era un jugador fácil"."Todos tenemos que ceder"."El tiempo va colocando a cada uno en su lugar"."A veces los resultados no dependen de mí""Hay jugadores que tienen una especial jerarquía"

Y en medio de la conferencia de prensa resultó lógico que le pregunten por lo que habían tomado las cámaras: el desplante de Messi para su asistente. Setién trató de salir del tema sin maximizar la situación: "No pasó nada especialmente, fue una indicación y ya está. No sé qué quieres que te comente". La situación no parece sencilla, más teniendo en cuenta que este martes Barcelona se enfrentará con Atlético de Madrid y que ahora el título de La Liga no está en manos de Lionel Messi y compañía, sino que el andar de Real Madrid lo pone a tiro de la corona de España.