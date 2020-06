Pistolas de temperatura no dañan retinas ni matan neuronas

Una de las medidas de contingencia empleada durante esta nueva normalidad es el uso de termómetros en modo “pistola” a la entrada de diversos establecimientos, con los cuales se pretender detectar si una persona tiene fiebre. Estos han ganado últimamente mala reputación según información que se comparte en Whatsapp.

Las “cadenitas” alertan que dichos termómetros producen daño ocular y neuronal e invitan a rechazar que a la gente se le tome la temperatura en la cabeza, sin embargo, según sus fabricantes los dispositivos no representan ningún daño a la salud.

Beuer y Sonolife son dos de las compañías que fabrican este tipo de termómetros, y consultando su manual así como la opinión de Carlos Govea, instructor comercial de equipos médicos de Hergom Medical, se explicó el funcionamiento de los equipos.

Funcionan con ondas infrarrojas similares a los controles de televisión.

En los audios que circulan en Whatsapp y Facebook se le pide a la gente que “No permitan que se les tome la temperatura directamente a la cara, porque si el rayo láser les toca los ojos podría provocarles un problema en la retina, además el rayo mata las neuronas”. Pero esta información no es verdadera.

“El cuerpo humano emite ondas térmicas que expanden el calor humano, lo que tiene el termómetro es un sensor que atrapa la modulación de estas ondas y mide su frecuencia para interpretarla y reflejarla digitalmente mediante un software. Así muestra información en grados centígrados o Fahrenheit, según corresponda. Básicamente se trata de un sensor que atrapa la información que ya está emitiendo el cuerpo”, explicó Carlos Govea.

Antonio Estay, académico de la Universidad de Chile en el Departamento de Tecnología Médica, también comentó a AFP Factual que este tipo de señal infrarroja empleada en esta clase de tecnologías no puede afectar a nuestra visión, pues: “la radiación infrarroja puede producir daño a muchos tejidos, pero no es el caso de los termómetros, ya que éstos últimos no emiten energía. El sensor lo que hace es solamente medir radiación electromagnética, no produce”.

Otro tema es el de optar por tomarse la temperatura en el brazo; no obstante, esto arrojaría un resultado erróneo pues la temperatura de nuestro cuerpo no es uniforme.

En pies, brazos, codos, manos y muslos la temperatura puede descender hasta los 25 grados centígrados, por eso la manera más exacta de medirla es en la frente, los oídos, la boca y el recto. Como vemos la opción más práctica es en la frente.

Respecto al daño neuronal hay que aclarar que estos dispositivos no emiten rayos X para funcionar, y por lo mismo no matan ningún tejido celular.

