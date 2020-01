Picantes declaraciones de Pinola sobre la renovación de Boca: "Es el mismo de siempre"

El defensor central de River Plate tuvo palabras picantes para con su eterno rival, en donde ahora Román es vicepresidente 2°: "Boca es nuestro máximo rival, nada más".





Javier Pinola aseguró que seguirá siendo parte de ​River Plate. Su renovación va por los carriles correctos y el zaguero continuará entre los primeros planos del fútbol argentino y sudamericano.





Javier Pinola

Es por esta razón que Javier sabe que volverá a verse las caras con su rival de toda la vida: ​​Boca Juniors. Y en esta coyuntura, este futbolista sabe que en la vereda opuesta también estará Juan Román Riquelme (flamante vicepresidente 2°).





Sin embargo, en diálogo con Olé, Pinola dejó en claro que esto no le cambia los planes: "Es el Boca de siempre. El Boca que dirige Miguel Ángel Russo, y nada más. Es nuestro máximo rival, nada más. No me detuve a pensar en eso sino en aprovechar cada victoria contra ellos y en estar preparados para el próximo cruce".

Javier Pinola

"Siempre hubo un respeto mutuo. Pero a mí de chico me tocó vivir la época en la que River salía campeón pero no podíamos ganarles. Y ahora es al revés. Hay que seguir con ese convencimiento, pero no porque nos preparemos sólo para Boca: lo hacemos para cada partido. Aunque esos clásicos son desafíos que nos gustan y eso te lleva a la exigencia de no bajar ni un poco", agregó el futbolista de River.