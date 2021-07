Philippe Coutinho fue ofrecido a un grande de Italia

Philippe Coutinho podría estar viviendo sus últimas semanas como jugador de FC Barcelona, según informa la prensa italiana. El brasileño es uno de los principales a salir del Camp Nou. El mediocampista se encuentra por fuera de los terrenos de juego desde el mes de diciembre luego de sufrir una grave lesión en el menisco externo de su rodilla izquierda.

Kia Joorabchian, agente de Coutinho, estaría ofreciendo al futbolista a diferentes equipos que tendrán participación en la UEFA Champions League la próxima temporada. Uno de los más interesados fue AC Milán, quien se encuentra en la búsqueda de un jugador del estilo de Cou, según informó Tuttosport.

Publicación de Tuttosport

Stefano Pioli, entrenador del equipo italiano, quiere a un centrocampista ofensivo y Coutinho es una de las opciones. Entre otras opciones también se encuentra el colombiano James Rodríguez, quien no seguiría en el Everton tras la salida de Carlo Ancelotti del Goodison Park.

Liverpool, otro posible destino para Coutinho

Liverpool es otro de los posibles destinos para Philippe Coutinho. Según informó The Sun, el deseo del futbolista brasileño es vestir nuevamente la camiseta de Los Reds. Sin embargo, desde Anfield no estarían muy interesados en su fichaje y Jürgen Klopp no lo contempla en absoluto entre sus planes de cara a la próxima temporada.