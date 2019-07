Las peticiones de Mbappe: Jugar de 9 y con Neymar al lado

Kylian Mbappe advirtió en una entrega de premios que su ambición no está colmada y llegó a poner en duda que el PSG pudiese llegar a tanto. "Quizá sea el momento de asumir más responsabilidad, aquí o en otro sitio". La frase era lo suficientemente críptica como para que muchos pudiesen verter sus deseos en ella. Los que le quieren en otro equipo y los que creen que puede ser la base de un futuro victorioso en el equipo del PSG. Los hubo que le vieron pidiendo un traspaso de Neymar y los que creyeron que el objetivo era que se fuese Cavani. Todo eso con solo una frase.

La advertencia fue recogida por Nasser Al-Khelaifi, presidente del club, que aseguró que el jugador continuará muchos años en París y le dijo, eso sí, que las responsabilidades se ganan, no se piden. Ahora queda por saber lo que hay detrás de esas frases, y el diario 'Marca' resume lo que implicaba la petición de Mbappe. Por un lado, cuestiones colectivas, que el equipo gane la Champions o se acerque. Y que, de paso, a él le empujen hacia el Balón de Oro.

No es fácil la convivencia con Neymar, pero Neymar no es el problema de Mbappe. Según el rotativo madrileño, Mbappe sabe que tener al lado al brasileño le garantiza un compañero de nivel y que una salida del equipo les convertiría en un equipo menos competitivo. Aunque se haya hablado mucho de tiranteces en su relación, lo cierto es que es bastante buena. De hecho, hace unas semanas, cuando se supo que Neymar no jugaría la Copa América por lesión, el francés le mandó un mensaje de apoyo..

Más compleja es la cuestión de Cavani, no tanto por una cuestión personal sino futbolística. Mbappe cree que su futuro será jugando de 9, como delantero centro, y eso es algo difícilmente compatible con un delantero tan puro como es el uruguayo. Y, con todo eso, complacerían al delantero con mejores perspectivas del fútbol mundial.