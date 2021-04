Peso cae tras racha de 6 días ante fortaleza de dólar: México FX

(Bloomberg) -- El peso mexicano retrocedía por primera vez en siete días luego de que el dólar se fortaleciera y los futuros de las acciones de Estados Unidos apuntaran a un segundo día de pérdidas.

La moneda caía 0.36% a 19.8882 por dólar el martes tras avanzar 1.7% en los últimos seis días. El dólar estadounidense se fortaleció tras un retroceso de seis días en medio de preocupaciones por un aumento de los casos de virus a nivel mundial. El rublo ruso, la lira turca y el rand sudafricano también cayeron el martes. La volatilidad implícita del peso a un mes avanza por tercer día a 11.48%.

La agenda local está casi vacía hasta el jueves, lo que deja al peso vulnerable a cualquier liquidación en los mercados externos.

El máximo de la sesión del martes para la moneda es de 19.7850 por dólar, el nivel más fuerte desde el 22 de enero. El máximo del año hasta la fecha es de 19.5494, que se alcanzó el 21 de enero.

Las tasas swap de TIIE muestran escasa variación el martes debido a que los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantienen estables. El mercado ahora descuenta cerca de 8 puntos básicos de alzas de tasas en el primer semestre de 2021 y aproximadamente 35 puntos básicos de ajustes en el segundo semestre.

México está evaluando vacunar a comunidades enteras en cinco puntos clave de turismo, según la secretaria de Economía del país, Tatiana Clouthier. El plan fue presentado al presidente López Obrador y el objetivo es tenerlo listo para la temporada de verano.

(Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente).

NOTA: George Lei es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg.

