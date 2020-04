Pese a años de insultos, Codesal mantiene su mala opinión sobre Maradona

Por Ricardo Blancas Avalos

México,, 26 Abr (Notimex).- El ex árbitro mexicano Edgardo Codesal se defendió de los insultos hacia su persona por los comentarios hacia el argentino Diego Armando Maradona y reiteró que, desde su perspectiva, el “Pelusa” es una persona “despreciable”.

El ex silbante de origen uruguayo declaró su admiración hacia el “Diez” en calidad de futbolista, pero criticó su forma de ser, lo que llevó a que muchas personas lo atacaran.

"Ante la ola de comentarios e insultos (ya desde hace 30 años), de deseos de que se mueran mis hijos y mis nietos de covid y así verme sufrir porque dije que para mí Maradona es despreciable, afirmo no es digno de aprecio ni estima, ¡para mí no lo es y ya!”, dijo a través de sus redes sociales.

Reiteró que Maradona “Como jugador un crack, pero como persona es despreciable. No puedo tener aprecio a alguien que me ha insultado durante 30 años. ¡Es mi opinión aunque no les guste!”, sentenció.

Codesal fue el árbitro central de la final de la Copa del Mundo Italia 90 en la que Alemania se impuso por marcador de 1-0 a Argentina, luego de un polémico penal que marcó por una supuesta falta de Roberto Sensini sobre Rudi Vöeller y que Andreas Brehme concretó.

