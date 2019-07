Qué tiene Perú para complicar a Chile en semifinales de Copa América

El Perú de Ricardo Gareca canjeó su paso a las semifinales de la Copa América por la vía de los penales, descontando de la ronda de cuatro al favorito Uruguay y confirmando un nuevo cruce con Chile, otro Clásico del Pacífico, en Porto Alegre, que para La Roja bien puede significar una 'revancha' tras el Pacto de Lima y la goleada en contra sufrida en el último duelo entre ambos, allá por octubre.

Lloró Suárez, desconsolado, y en Goal resaltamos los aspectos futbolísticos que pueden enredar las aspiraciones finalistas del bicampeón.

Cuándo es, dónde y cómo ver el partido

El peligro que generan por las bandas

Tal y como en el amistoso de 2018 en Estados Unidos, Perú querrá explotar su velocidad, principalmente por el costado derecho con el tándem entre Luis Advíncula y André Carrillo, el escogido por Ricardo Gareca para hacerle frente a la baja de Jefferson Farfán, descontado por su rodilla.

Contra la Celeste, Carrillo relevó a Advíncula cuando el marcador de punta trepaba hasta rozar la línea de fondo. Chile, contra Colombia en la clasificación del viernes, pujó al ataque en el gol de Aránguiz -asistencia de Beausejour-, pero mantuvo más en su zona al lateral de la U, que debiese cubrir la misma necesidad en la semi. Incluso, en ese partido podría acumular obligaciones defensivas Alexis Sánchez, por la misma necesidad de amagar los dos hombres que doblan al marcador al momento de encontrar el espacio para un adelantamiento por banda.

El peso de Paolo

Paolo Guerrero es el tercero del ataque peruano, medio desprendido de los extremos y del habilitador, 10 del once. Guerrero no decae en su fuerza, en su ímpetu por pelearle cada balón a los centrales tanto en el piso como en el aire. Por sus goles, por su presencia y por su jineta, que lo impulsa a dar siempre un tanto más que sus posibilidades, siempre será la figura ante la que que, entre los diez de campo exceptuando al arquero, habrá que alertarse.

Gallese es vital

Pese a que recibió cinco de parte de Brasil, le contuvo un penal en el último minuto. Pese a que Uruguay lo batió tres veces en los 90 (aunque les anularon todo), sí acabó luciendo con un achique a Cavani y conteniendo el penal de Suárez, que abrió la definición desde los doce pasos. El meta, aunque le han rotado los centrales entre Abram, Zambrano y Araujo, transmite seguridad, se apoderó del puesto y no está en discusión la necesidad de que esté presente cuando sale a jugar Perú.

Un mediocampo versátil

Yoshimar Yotún es cada día más completo. Si antes cerraba la línea defensiva por la izquierda, hoy es el que recorre todos los sectores medios en compañía de Renato Tapia. Y Flores no es tan extremo ni tan creador. No se compromete con ninguna de las zonas por completo y, por ende, aporta en todas. Mete piques. Convierte goles. Es de los que se atreve a pegarle al arco. No se esconde ante la necesidad de marcar. Se centraliza y busca al 9. Cueva es un símil, y siempre está presente, abierto y como opción de pase. Es especialista en el desmarque y controla bien los tiempos del balón y de sus compañeros del ataque. También se engancha y tampoco se cierra a cumplir más de una función.

Conocimiento íntegro

Con el Tigre Gareca a la cabeza del proceso, se ha mantenido en el tiempo un grupo que apenas resiste pequeños retoques desde los nombres pero jamás desde el funcionamiento y cómo se mueve el engranaje de juego entre la defensa y el ataque.

En octubre, por ejemplo, frente a Chile lanzó al césped, como titulares, a diez que están en el grupo actual -salvo Ramos- y, de ellos, ocho que debiesen actuar desde el inicio en el estadio del Gremio -ingresará Guerrero por Ruidíaz y los centrales habituales-. Por el contrario, Isla, Medel, Vidal y Maripán son los únicos inicialistas de ese juego que repetirán ahora por la Copa América. La generación dorada se reencontró recién en la convocatoria más reciente.

Desde 2015, el equipo prácticamente no se toca. Otra imagen que lo grafica es la semifinal de 2015 en Chile. Repetirán Gallese, posiblemente Zambrano, Advíncula, Cueva, potencialmente Carrillo y Guerrero. De cambio entró Yotún, que completa la base que se mantuvo por cuatro años, que registró el regreso a la alta competencia de una Copa del Mundo y, una vez más, el estatus como uno de los mejores cuatro de América en el torneo más importante de todos en el continente.