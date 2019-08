Pep Guardiola critica los nominados al premio 'The Best' a mejor jugador

​ La semana pasada la FIFA dio a conocer a los candidatos al premio 'The Best' y el técnico del Manchester City parece que no está de acuerdo con los integrantes de la lista y ha hecho hincapié en las ausencias.





Pep Guardiola es uno de los nominados a entrenador masculino del año en los premios ​The Best, sin embargo el técnico no se tomó nada bien que entre los candidatos a mejor futbolista no haya ningún jugador de su equipo: "No creo que ningún jugador haya hecho una mejor temporada que ​Bernardo Silva en la 2018-2019, en la que incluso ha ganado la Liga de las Naciones con Portugal. Tal vez tengamos que ganar cinco o seis títulos, o llegar a los 250 puntos en la clasificación para ser considerados en la siguiente. No puedo imaginar que el Real Madrid y el Barcelona ganen cuatro títulos y que no haya un solo jugador allí", afirmó manifestó el técnico del ​Manchester City.





El entrenador español criticó la elección de los candidatos y los méritos que se tienen en cuenta a la hora de elegirlos: "A este tipo de premios no les interesan los 10 u 11 meses restantes. Solo importa la Champions, los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la final. Es un poco injusto".

Bernardo Silva,Josep Guardiola

"En ocho años el City ha ganado cuatro veces la Premier League, es algo bastante bueno. Pero nunca un jugador del equipo ganó, ni ​David Silva, ni Agüero, ni Kompany ni Yayá Touré. Tengo un gran respeto por ​Salah, pero Kevin de Bruyne esta temporada (2017-2018), cuando hicimos 100 puntos, estuvo por encima", añadió el técnico citizen.

