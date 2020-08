¡Una nueva peleadora llegará a Skullgirls!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A pesar de que Skullgirls debutó hace varios años, Lab Zero Games sigue comprometido con el juego, que continúa desarrollándose en las diferentes plataformas en las que está disponible. Hoy hubo una gran noticia para los fans de este juego, porque se dio a conocer que un personaje se unirá al juego, así como nuevo contenido más.

Hoy Lab Zero Games, Hidden Variable y Autumn revelaron que se unirá una nueva peleadora a Skullgirls. Su nombre es Annie y tendrá un lanzamiento similar al de Fukua. Annie aún no tiene fecha de estreno, pero arribará al juego como parte de la actualización 4.4, que estará disponible en "el par de meses próximo" para la versión de móviles. Este nuevo personaje también llegará a Skullgirls: 2nd Encore, pero su estreno ocurrirá a principios de 2021.

“Condenada por el Skull Heart a nunca crecer, Annie ha estado viva por siglos. En todo este tiempo, ella ha hecho que su misión personal sea detener al Skull Heart de una vez por todas. Para conseguirlo, ella ha adquirido numerosas habilidades y objetos, incluyendo su parásito remoto, Sagan. Incluso aparecer en televisión ha contribuido a alcanzar su meta, ya que espera advertir al mundo de los peligros del Skull Heart. ¡Más feroz de lo que aparenta, la más valiente del cosmos, ella es ANNIE DE LAS ESTRELLAS!”, se lee en la descripción del juego.

Más contenido está en camino a Skullgirls

Hubo más buenas noticias, pues la desarrolladora dejó abierta la puerta a más personajes y que todo dependerá en cuan bueno sea el lanzamiento de Annie. "Si todo va bien, esperamos tener un montón de emocionantes noticias adicionales que compartir en el futuro!", comentó Hidden Variable.

Para complementar el arribo de Annie, la desarrolladora anunció que también se añadirá el nuevo escenario Sound Stage 15. Aparte, junto con el anuncio de esta nueva peleadora seleccionable, la desarrolladora reveló que estará disponible un nuevo tema musical, The Stars and the Stage are Set!, que corrió por cuenta de Vincent Diamante y que va muy acorde al diseño de Annie. Te dejamos con la pista a continuación y con gameplay que deja ver a Annie en acción.

