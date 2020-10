Nueva película de Evangelion ya tiene fecha de estreno

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, película que está anunciada como la última de la popular serie, iba a debutar a mediados de este año. Lamentablemente, la pandemia por coronavirus evitó esto y tuvo que ser retrasada. Por suerte, ya tiene una nueva fecha de lanzamiento.

Por medio de un nuevo teaser se anunció que Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time se estrenará el 23 de enero de 2021. Fuera de eso el avance no nos muestra mucho más, ya que simplemente dura 30 segundos y nos muestra diferentes escenas de la película con poco contexto.

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time será el último capítulo de Rebuild of Evangelion, una tetralogía de películas de Neon Genesis Evangelion, la cual comenzó en septiembre de 2007 con el lanzamiento de Evangelion 1.0 You Are (Not Alone).

Originalmente se esperaba que Evangelion: 3.0+1.0 se estrenará en algún punto de 2015. Sin embargo, eso no fue posible debido a que Hideaki Anno, creador de Neon Genesis Evangelion y director de Evangelion: 3.0+1.0, tuvo problemas para trabajar en ella. Inicialmente fue por sufrir depresión y posteriormente debido a que estaba ocupado con el trabajo de Shin Godzilla.

Se dice que el desarrollo de Evangelion: 3.0+1.0 se reanudó en 2017 y se programó para estrenarse el 27 de junio de 2020. Tristemente eso no fue posible debido a la pandemia por coronavirus, así que ahora se estrenará el 23 de enero de 2021.

Con lo anterior queda claro que la espera por Evangelion: 3.0+1.0 ha sido muy larga. En especial cuando consideramos que la pasada cinta de Rebuild of Evangelion ―Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo― se estrenó en noviembre de 2021. Esperemos que la fecha de enero de 2021 sea la final.

