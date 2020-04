Patty Navidad comparte misterioso mensaje en redes sociales. ¿Qué significa esto?

Patty Navidad alborotó las redes sociales con un misterioso mensaje. La actriz mexicana dejó a sus seguidores muy intrigados al compartir el siguiente post en Twitter: "Comprendo que no entiendan mis palabras, en un futuro no tan lejano comprenderán perfecto de que he venido hablando. Al virus del miedo sólo se le puede vencer con vibraciones en frecuencias altas de amor, energía y pensamientos positivos, con valor, meditación, oración y fe".

Un sinfín de seguidores comentaron sobre este post de la estrella de telenovelas como María Mercedes, La fea más bella y Cañaveral de pasiones."Muchas personas aún no despiertan... Siguen enfocados en el mundo físico, por eso no pueden entender lo que muchos con libros e informándose hemos comprendido. Carl Jung dijo alguna vez: 'quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia dentro, despierta'" comentó un seguidor. "Yo sí te creo, el mundo está dormido, no quiere despertar. Pero somos más los que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Hay que llenar nuestra mente de la palabra de Dios y sus palabras nos fortalecerán", respondió otro fanático de la actriz.

Algunos seguidores de Navidad aparentemente no entendieron su espiritual post y se burlaron de sus palabras. "Paty, en buen plan, si no la dominas, no la consumas", comentó uno. "Chale, ha de estar bien buena la que consumes", bromeó otro. "¿De cuál fumas Paty?", le preguntó uno.

Otros fanáticos de la actriz aplaudieron su profunda reflexión. "Eres un humano consciente y despierto, eso hace mucha resonancia en mí. Te admiro mucho por como te muestras", comentó uno. "El conocimiento es muy elevado para el promedio de la gente, cada quien entiende a su nivel", opinó otro. Sin duda este post de la actriz ha generado gran intriga y fuertes reacciones.