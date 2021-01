¿Qué pasó en Mendoza? Misterio por una explosión que sacudió la siesta cuyana

MENDOZA.- Una fuerte explosión que sintieron los mendocinos durante la tarde de hoy se ha convertido en una verdadera incógnita en tierra cuyana. Mientras crecen las teorías e hipótesis en las redes sociales, en el Gobierno local el desconcierto es mayor aún.

#mendoza sentí como un explosión en las ventanas de la casa y siguió como si temblara desde Luzuriaga ¿algún meteorito que rozo la atmosfera y eso fue la onda expansiva?&- gustavo gañan (@gfgmza1) January 12, 2021

La realidad es que todos percibieron el estruendo en el Gran Mendoza, y hasta creyeron que se trataba del inicio de un sismo, pero hasta ahora se desconoce el origen del gran ruido, que incluyó vibraciones en puertas y ventanas.

"Todos escucharon. No hay víctimas ni testigos hasta ahora. Todo ha sido rarísimo. Entendemos que fue un estruendo pero sin lugar físico. No sabemos qué pensar", dijeron a LA NACION desde el Ministerio de Seguridad provincial. Asimismo, desde Bomberos, Defensa Civil y el Plan Provincial de Manejo del Fuego también indicaron desconocer qué pasó y dónde. Es más, personal de estas áreas expresaron haber escuchado la explosión pero no logran determinar cómo sucedió.

Hubo una explosión muy fuerte y se sintió en todo Mendoza...... Donde fue y como? Nadieee sabeeee...... Hasta en eso somos únicos......&- Martincho [R][R][R][R][R][R][R] (@Tinchounico) January 12, 2021

"Estaba por dormir la siesta y se sintió un golpe con vibraciones en los vidrios de las ventanas. Fue como una explosión, pero me quedé dormida", contó a LA NACION Mayra, una vecina de Guaymallén que aún se pregunta qué fue lo que ocurrió pasadas las 14. El "trueno" fue también sentido en Capital, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

Las redes sociales siguen debatiendo con fuerza cuál pudo ser el motivo que desencadenó el sacudón auditivo, que a otros les cortó la posibilidad de conciliar el sueño durante unos minutos de la tarde mendocina. Desde el ingreso en el espacio aéreo de un metorito, pasando por el fracking hasta una explosión en un cerro que abastece de caliza a una cementera se cuentan entre las distintas teorías que elaboran los cibernautas.