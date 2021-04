Paradoja argentina: falta nafta en la principal provincia petrolera del país

Ignacio Sánchez

Cuadras y cuadras de autos esperando para poder cargar nafta, gente que lleva bidones con la esperanza de llenarlos hasta el tope, aunque en las estaciones de servicio imponen un límite de carga. Después de días de desabastecimiento de combustibles, algunos camiones comienzan a llegar desde distintas localidades del país y generan un escenario irreal que se repite a lo largo de la zona petrolera, desde Neuquén capital y Cipolletti hasta Villa La Angostura.

La causa de la escasez se originó por un conflicto de los trabajadores de la salud autoconvocados neuquinos en reclamo de una mejora salarial, que derivó en cortes de ruta. A 13 días de iniciadas las protestas, el fin de semana pasado los manifestantes intensificaron los piquetes y sumaron tres cortes más en Vaca Muerta.

A través de un comunicado, la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan) manifestó que la situación “ha tomado una dimensión tal que las partes en conflicto deben reaccionar ante una situación que se tornó insoportable para toda la comunidad”.

“Hay quiebre de stock de combustibles, alimentos, insumos para la actividad petrolera e industrial, alimento para ganado, riesgo de pérdida de cosecha de frutos, camioneros varados en las rutas que no pueden satisfacer sus mínimas necesidades, parálisis de la actividad turística, etc”, enumeraron.

Los neuquinos no fueron los únicos en verse afectados: la medida de fuerza también generó limitaciones en las provincias de Río Negro y La Pampa. Bariloche, Viedma y San Antonio Oeste fueron algunas de las ciudades que registraron faltantes de combustibles en estos días.

“La gente se alarmó, se conmocionó y salió todo el mundo a cargar combustible aunque no lo necesitaran, eso agravó más el problema. Hubo una serie de circunstancias que se fueron sumando y cada una de ellas aportó al escenario que se vivió en estos días”, le explicó a LA NACION Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén.

Puertas adentro, desde las compañías petroleras indicaron que “nunca vieron algo así” y remarcaron que la escasez de combustible no es por falta de oferta, sino por trabas en su distribución, situación que trascendió a las empresas.

Entre las principales estaciones de servicio afectadas por la falta de combustibles están las de YPF, debido a que la refinería de la compañía se encuentra ubicada en la localidad de Plaza Huincul y los bloqueos impiden la circulación de los camiones.

“En este contexto, YPF está haciendo un esfuerzo logístico para llegar con combustible principalmente desde la Terminal de Villa Mercedes, San Luis, a lo que se suman las Refinerías de Luján de Cuyo (Mendoza) y Refinería La Plata”, confirmaron ayer a este medio fuentes de la empresa estatal.

Al día de hoy, solo las localidades que se ven abastecidas exclusivamente por YPF registran faltantes de algunos de sus productos, según un relevamiento que hizo la Cámara de Expendedores. “Pero estamos confiados en que mañana [por hoy] ya esté todo normalizado”, agregó Pinto.

Llegó el camión de nafta al barrio esta mañana. Pude hacer un video de la fila de autos esperando para cargar. Debido a los cortes de ruta en Neuquén, no llegan camiones de combustible periódicamente.

(El video esta acelarado). pic.twitter.com/m5pSzk0JDO

Por el momento, el conflicto parece lejos de resolverse. Sin embargo, mientras los piquetes siguen en la principal provincia petrolera del país, con el esquema de emergencia que diagramaron las compañías petroleras ya comenzaron a traer camiones desde otras localidades del país para suplir la demanda.

“Ojalá se solucione pronto todo esto. Por el momento, si no se agrava la situación, no debería haber más inconvenientes de abastecimiento de combustibles. Si los bloqueos en Plaza Huincul continúan, no debería generarse esta escasez porque no es un problema de faltantes, sino la llegada de los camiones a las estaciones de servicio y eso ya se solucionó”, confió Pinto.

Días atrás, el secretario de Energía, Darío Martínez, había expresado que “todos los argentinos queremos que este conflicto se resuelva y la Secretaría de Energía en particular antes que nadie”, ya que también generó una parálisis de los trabajos de perforación de pozos de gas, por lo cual se “retrasará y disminuirá la producción de gas argentino”.

Para atender el reclamo, desde el gobierno de Neuquén habían propuesto el pago de una “asignación Covid” de $40.000, a pagar en cuatro cuotas. Pero para los autoconvocados la oferta no fue suficiente y destacaron que “un bono no es una recomposición salarial”

“En la medida en que los autoconvocados insistan en este formato de protesta salvaje, de tener de rehén a la población y con esta imposición en el marco de la negociación, no hay forma de llegar a un arreglo”, aseveró el ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Pons, en diálogo con medios locales.