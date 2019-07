Paola Morán, el valioso oro ganado al puro estilo mexicano... con un final que pone los pelos de punta

Foto: Conade

Los titulares deportivos destacan la gran actuación de Paola Morán, la joven velocista tapatía que logró el oro en los 400 metros planos en la Universiada Mundial de Nápoles 2019.

Lo que no se ve detrás de las notas que alaban el triunfo, es la esencia pura del deporte amateur en México, que pese a estar lleno de obstáculos por los mismos federativos, logran oros valiosos como el de Paola Morán.

Paola ha sufrido prácticamente todo lo que puede sufrir un atleta mexicano por parte de las autoridades deportivas del país, descuido en inscripciones, recortes de presupuesto, viajes sin entrenadores. La imaginación es poca cuando se mezclan los viejos hábitos que clavadistas, nadadores, fondistas, entre otros, ya conocen.

La atleta de #PromesasTelmexTelcel Paola Morán, logró colgarse el 🥇 en la prueba de 400 metros planos tras conseguir un tiempo de 51.50 segundos en la #UniversiadaMundialNápoles2019.⚡️🏃🏻‍♀️👇🏻 pic.twitter.com/2oA8NUxawc — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) 10 de julio de 2019

Apenas el 23 de mayo de 2019 Paola Morán, realizó una denuncia pública contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, porque ambos organismos mantienen una mala relación entre sí que provocó que ninguna avalara su marca conseguida en el Nacional Juvenil 2019 que le permite su clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019 en los 400 metros planos del 27 de septiembre al 6 de octubre.

La atleta de 22 años señaló que por el conflicto de intereses entre ambas organizaciones, la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) no tiene conocimiento del registro oficial de los 51.55 segundos sobre 51.80 que estableció la IAAF, que marcó en los 400 metros planos.

“Hace menos de 2 semanas rompí récord en la Olimpiada Nacional y realicé la marca requerida para asistir al Mundial de Atletismo en 400 metros (51.55 segundos sobre 51.80 que estableció la IAAF). Por un conflicto de intereses entre La CONADE y FMAA nadie se responsabiliza de hacerla válida y yo como atleta me quedo sin respuestas de ninguno”, decía la carta que publicó Morán en su cuenta de Twitter.

Los pleitos entre ambas instituciones tienen un largo historial que parecía tener fin a la llegada de Ana Guevara, velocista que se supone tiene conocimiento de estos berrinches entre dirigencias. En 2015, con la administración de Alfredo Castillo en la Conade, la FMAA fue demandada por peculado contra el dirigente, Antonio Lozano, y desde entonces la relación está dañada.

Lo que es inverosímil es que esta absurda situación ha llevado al extremo de ver a nuestros atletas competir en eventos por separado. En pocas palabras, lo que le pasó a Paola Morán es que su marca fue establecida en un evento de Conade y la IAAF solo reconoce a la FMAA.

“Como la realicé en un evento organizado por Conade, dicha marca no es avalada por la FMAA, aunque la competencia fue realizada en condiciones válidas. El proceso para validarla en realidad es muy sencillo, sólo se requiere comunicación entre las dos organizaciones, pero la Conade se niega a pedirle a la FMAA que la avale y la FMAA se niega a pedirle a la Conade”, señaló la laureada atleta.

Pero eso no fue todo, Luis Montes, el veterano entrenador que ha estado al lado de Paola desde pequeña, no pudo ir a la Universiada Mundial porque no fue considerado por los federativos.

“Nuestros federativos no nos consideran, debieron haber visto la posibilidad de una medalla. Fueron dos de mis atletas, y dos oros, y desafortunadamente no me consideraron”.

#ComunicadoCONADE#Atletismo 🏃‍♀🏃🏻

En los 400 metros planos, Paola Morán y Valente Mendoza conquistan el quinto y sexto oro🥇 para México de la Universiada Mundial en Nápoles, Italia 🇮🇹.

📌Detalles: https://t.co/chdOi8CmfV pic.twitter.com/iRiV0g1kXy — CONADE (@CONADE) 10 de julio de 2019





Paola Morán es sin duda una esperanza de medalla para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además de las pistas, divide su tiempo en su carrera de Nutrición y Bienestar Integral (LNB) del Tec de Monterrey, campus Guadalajara.

Tras el oro ganado en Italia, Morán comentó que “me siento contenta por los resultados obtenidos. Se ha trabajado muy bien en los entrenamientos durante todo el año, entonces en la competencia era llegar y ejecutar lo que trabajé”.

Con este oro logró la marca y pase para las justas internacionales de:

Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019,

Campeonato Mundial de Doha, Qatar, 2019

Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con el tiempo que logró Paola Morán se acercó al récord nacional que registró Ana Gabriela Guevara, con 51.17 segundos, en 1999.

Paola dijo que desde pequeña admira a la ahora dirigente Ana Guevara, "me tocó verla ganar plata olímpica y cuando entré a este deporte mi familia me ha apoyado mucho y eso me ha impulsado a seguir".

Es una historia de triunfo que aún no termina. Si Paola Morán gana una medalla en Panamericanos u Olímpicos, seguramente más de uno querrá colgársela también.

Una trama deportiva mexicana, como desafortunada o afortunadamente, hay muchas.