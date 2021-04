Pampita reveló la crítica que le hace su hijo Bautista

Instagram @bauti.vicuna

Pampita contó que Bautista, su hijo, le hizo una crítica por su forma de bailar. La conductora de Pampita Online (Net TV) intentó improvisar unos pasos durante la apertura de su programa, pero recordó las palabras de su primogénito, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, que la inhibieron.

Acompañada por una de las panelistas del ciclo, Natalie Weber, la modelo trató de seguir el ritmo de la música. “Hace tanto que no bailo que cuando bailo mi hijo Bauti me dice: ‘Mamá, ya no se baila así'”, dijo entre risas la conductora, que está embarazada de su primera hija junto a Roberto García Moritán.

“¡Ay, no!”, acotó Weber a modo de desaprobación. “Sí, ya no sé cómo se baila”, agregó Pampita.

“Pero vos decile, ‘¿sabés cuántos Bailando tengo yo?’”, añadió la esposa de Mauro Zárate. “Sí, pero parece que me voy desactualizando, hay pasos nuevos que no enganché”, insistió Pampita, algo que Weber no aprobó.