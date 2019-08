El 'palo' de Simeone al Madrid: "El Barcelona o el Atlético tienen una escuela definida, ellos no"

El entrenador del ​Atlético de Madrid, Diego Simeone ha concedido una entrevista polémica al diario argentino La Nación. El técnico ha afirmado a dicho periódico que los entrenadores tienen que respetar la esencia de cada club y realizar los fichajes que consideren oportunos, pero siempre en concordancia con la tradición de los equipos.

Con esta corriente, el ex jugador también, ha afirmado que muchos equipos tienen su porpia escuela predefinida, entre ellos su propia escuadra o el ​Barcelona, pero que su gran rival en la capital de España carece de esta: " El Ajax tiene una escuela definida. El Barcelona la tiene, Juventus también. Y el Atlético de Madrid, también. El ​Real Madrid , no. Porque alterna en base al talento sus distintas formas de presentarse",





Por tanto el equipo blanco no configuraría ese esquema de Simeone, porque como el técnico afirma, el Madrid solo ficharía jugadores de enorme calidad, y según que tal le vaya en el mercado la esencia cambiaría, por ello estaría traicionando a sus propios aficionados al no configurar un estilo de juego histórico reconocido por ellos: "Cuando los entrenadores llegamos a un club, necesitamos entender su historia. Si no la entendemos, estamos destinados a pasarla peor que mejor. Si yo no siento esa esencia, no voy. Desde el momento que acepto ir, lo más sano y lo más noble del entrenador es preguntarse: "¿Cuál es la historia de este club?". E ir moldeando tu estilo de juego a la historia de ese club, sin dejar de ser vos".

También quiso dejar claro que hay equipos que quizás por no tener tanta historia como peso pesado del fútbol aun no la tiene, pero que poco a poco crean su escuela: "Y hay equipos que están naciendo, como el City de Guardiola, que no tiene historia, pero sí está de a poco encerrándose en lo que Guardiola le está marcando como camino".