Las palabras del Tuca Ferretti luego del incidente entre Tomás Boy y Gignac

​El pasado fin de semana se vieron las caras los equipos de ​Chivas y​ Tigres, y un suceso que causó polémica fue el encontronazo que tuvieron el entrenador Tomás Boy y André Pierre Gignac, al respecto, el 'Tuca' no se guardó nada y dio su punto de vista.

El jugador auriazul y el estratega rojiblanco se hicieron de palabras, siendo el 'Jefe' quien aseveró que él ha sido el número uno en el conjunto felino y no el delantero francés. En entrevista Ferretti exigió una sanción para el estratega:

"La comisión disciplinaria tomará cartas en el asunto. Yo de un tiempo para acá no me meto con los jugadores del otro equipo, puedo decir algo a los míos, gritar, hacer muchas cosas, pero con los jugadores del equipo rival jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer", detalló.