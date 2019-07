​Las palabras de Jonathan Dos Santos sobre la llegada de Giovani al América

Durante la semana se dio a conocer una de las probables ‘bombas’ del mercado de piernas en México pues el ​América anunció con bombo y platillo el arribo de Giovani Dos Santos, que por primera vez en su historia jugará en la ​Liga MX después de haber crecido en La Masía e iniciar su carrera en el ​Barcelona.





No era ninguna novedad que el mayor de los Dos Santos siempre sintió esa afición por las Águilas, a pesar de haber nacido en la Sultana del Norte, pero el simple hecho de que su padre hubiera jugado en el club fue suficiente para saber a quien le juraría amor eterno.

Al final, tampoco sorprendió tanto su contratación ya que el campeón del mundo Sub-17 se encontraba sin equipo luego de haber quedado fuera de los planes del Galaxy de Los Ángeles, sobre todo porque su carrera ha ido en picada, aparte sin dejar de lado la gran amistad que tiene con el estratega Miguel Herrera, aunque, eso sí, ya le han advertido que debe rendir con rapidez, así que habrá que seguir sus pasos en el próximo Apertura 2019.





Sobre el arribo del ex Tottenham, su hermano Jonathan se mostró contento ya que aseguró ese era el sueño de ambos, portar la casaca azulcrema, esperando alcanzarlo en algún momento de su carrera, además espera que encuentre la regularidad necesaria para volver a retomar su nivel después de tanto sufrimiento en los últimos años tanto en la MLS como en el Viejo Continente.

“Nunca se sabe, me encantaría (jugar con Gio en el América). Es el club donde siempre he querido jugar, que desde chiquito lo he visto en la televisión; tenía muchos ídolos en América, Pável Pardo, (Germán) Villa, Cuauhtémoc Blanco, y bueno siempre ha sido nuestro sueño jugar juntos vayamos a donde vayamos, es difícil que pase entre dos hermanos que jueguen entre tantos equipos juntos y por qué no, me encantaría”, declaró el recién campeón de la Copa Oro 2019 a FOX Sports.





“Giovani es un grandísimo jugador, ojalá sea su año, se lo merece después de tanto tiempo lesionado, de sufrimiento de quedarse sin equipo, creo que llega en el mejor momento de poder demostrar en el mejor club posible en que podía estar y bueno ojalá que lo pueda aprovechar y sea el Giovani que siempre ha sido”.

Por otro lado, el ex ​Villarreal asumió que a lo largo de la trayectoria de los dos siempre ha existido una presión extra por haberse criado en una de las mejores canteras del mundo, sin embargo, acepta que los dos se sienten tranquilos porque la presión siempre existirá donde sea que uno se pare.





“Estamos expuestos (a la presión) por el hecho de crecer en una de las mejores canteras del mundo como es el Barcelona, al final es normal que te exijan un poco más de lo demás, pero no sentimos así, obviamente la presión siempre va a estar, la presión interna, la presión de querer siempre el destacado pero bueno los dos estamos tranquilos, orgullosos de formar parte de la historia de México”, finalizó.

Hasta este momento El Piojo no ha debutado a Giovani con el conjunto de Coapa al sentir que todavía no está adaptado y en su mejor forma, pues no lo convocó para el cotejo de pretemporada contra los ​Pumas en los Estados Unidos y ya manifestó que es posible que tampoco participe en el Campeón de Campeones ante ​Tigres este domingo 14 de julio.





