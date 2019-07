Oribe Peralta revela el motivo por el que dejó al América por Chivas

La noticia del fichaje de Oribe Peralta con las​ Chivas Rayadas de Guadalajara dejó incrédulos no solamente a los aficionados de ambos equipos, sino también a los que disfrutan del fútbol mexicano.





Y es que el hecho de que el último capitán de las Águilas del América fichara por el acérrimo rival llamó mucho la atención de miles de aficionados mexicanos que no esperaron el sorpresivo fichaje.

Hoy en conferencia de prensa Oribe Peralta reveló que su llegada a Chivas para el Apertura 2019 fue un bálsamo que lo "revivió" porque ya se sentía en la última fase de su carrera, con poco ánimo de pelear algo en lo deportivo y llegar al Redil lo tiene como niño con juguete nuevo por el reto que significa. Según medios de aficionados del rebaño, el futbolista dijo que:





"Se los dije a mis compañeros, a Amaury desde que llegué, Chivas reavivó en mí una llama que se estaba apagando, en ese momento me sentí contento, de que me buscaran de que hablaran conmigo. No me queda más que entregarme por esta playera, por estos colores tratando de que el equipo sea campeón que es lo principal porque los logros en equipo son lo más importante. Sé que con los goles le voy a ayudar mucho al equipo y esa es mi idea de estar acá y colaborar". Afirmó el delantero de 35 años de edad.





​Se espera que Oribe Peralta sea titular en Chivas, algo que difícilmente podría llegar a conseguir en las Águilas del América.