¿Qué opina Sturzenegger sobre la renegociación de la deuda?

Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, habló sobre la renegociación de la deuda y aconsejó a Miguel Pesce sobre el déficit fiscal



Durante una videoconferencia con integrantes del sector agropecuario, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y actual Profesor de la Universidad de San Andrés, Federico Sturzenegger, analizó el momento económico de la Argentina atravesado por los efectos del coronavirus y la renegociación de la deuda.

También proyectó para este año una caída de la actividad económica de casi el 5%, con una persistente inflación, y alto déficit fiscal.



La disertación se realizó horas después de la presentación en la Quinta Presidencial de Olivos de los lineamientos de la propuesta de restructuración de la deuda que la Argentina tiene con acreedores privados.

El economista dijo: "En todo esto hay un impacto muy fuerte sobre la confianza, ya que toda discusión de la deuda externa y cuando un país hace un default, en general no se encuentran muchos efectos en el sector financiero, pero el problema más grande es como vos quebrás la confianza con tu propia gente, y sobre la inversión extranjera directa. Un gobierno que defaultea sobre la deuda deja de recibir inversiones. Me parece que Alberto Fernández se ha comprado un problema y le va a costar que vuelva la inversión, y lo mejor es que todo esto lo podamos dejar atrás lo más rápido posible".



Sturzenegger tambipen se refirió al reciente aumento del dólar paralelo: "Como ex presidente del Banco Central trato de ser cauteloso en este tema, porque uno siempre queda con la obligación de apoyar y defender a la entidad". Pero a la vez dijo que "a partir de la experiencia propia, cuando arrancamos en nuestra gestión con las metas de inflación, en los dos primeros años cayó bastante la inflación y sin afectar la actividad económica. Es decir, logramos un sendero de bajar la inflación con crecimiento económico, pero había muchas dudas sobre si eso iba a ser sostenible en el tiempo por el déficit fiscal era muy alto. Y la falta de confianza y además otras cosas que se hicieron mal, complicó el panorama".



En ese marco, realizó la siguiente recomendación: "Hoy el déficit fiscal es muy alto. Y si yo fuera presidente del Banco Central o si pudiera realizar una recomendación al actual titular, le diría que no haga lo que hice yo, que no fui fuerte en la lucha para bajar el déficit, porque confiaba en el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, y en la retrospectiva, lo debería haber hecho. A Miguel Pesce le diría que empuje para que se baje el déficit fiscal y acomodar las cuentas lo más posible, reduciendo gastos que no son esenciales".



Y agregó: "Si logramos todo esto, ahí tenemos recursos que podrían ser usados para las transferencias que necesitamos hacer para todos aquellos sectores que han quedado en situación de vulnerabilidad por la pandemia del coronavirus. No tiene que ser todo emisión monetaria, y si buscar recursos en el propio Estado".



El economista, también relacionó el aumento del dólar paralelo a los anuncios del ministro de Economía, Martin Guzmán, sobre el pago total de la deuda en pesos. "Para mí es un objetivo muy interesante y loable, porque tenemos que tener una curva de crecimiento en pesos y con recursos que sean creíbles y que todo el mundo sepa que el gobierno estará honrando esos compromisos. Pero el mercado lo interpretó que si no hay rod lover de esta deuda, se va a emitir dinero, y eso generaba la perspectiva de una emisión muy fuera de parámetro, con respecto a lo que ya estábamos asumiendo simplemente por el déficit y por la necesidad de financiar estas transferencias que tiene el gobierno", aseguró el ex presidente del BCRA.

En otro pasaje de su videoconferencia, a la que accedió Infobae, Sturzenegger se refirió a los efectos en la economía de la cuarentena obligatoria para prevenir el coronavirus: "A mi entender la cuarentena está siendo excesiva, más allá de que ha tenido un cumplimiento social muy potente. Hoy nos encontramos con que la cuarentena no aplana la curva, sino que la posterga y con un sistema de salud subutilizado y que deberíamos hacer del mismo un uso más eficiente. Esto nos debería llamar a la reflexión sobre la posibilidad de un levantamiento más parcial de la cuarentena, por supuesto con todas las precauciones que hay que implementar para cuidar la salud de la población. La idea es una flexibilización del aislamiento obligatorio, y normalizar la situación para que el gobierno recupere su fuente de recursos genuinos rápidamente, y ser criteriosos en el gasto que se hace desde el Estado", comentó.



Además, el economista sostuvo que en la actualidad y en medio del aislamiento obligatorio, un 35% de toda la actividad económica está paralizada, y dejando de producir unos 500 millones de dólares por día. "Fue bastante despareja la elección de a quién le toca y a quien no cumplir con la cuarentena, y a partir de esa situación se producen muchas tensiones contractuales, y si la pandemia se demora mucho tiempo esta situación se agravará y habrá que redefinir los derechos de propiedad y es algo malo entrar en ese escenario, y me preocupa mucho todo esto", dijo.



En todo este contexto de enormes dificultades para la economía nacional, el ex presidente del Banco Central, proyectó para el presente año una caída de la actividad económica cercana al 5%, con un déficit fiscal que se ha ampliado y una inflación que se podría acelerar respecto de los valores actuales.

Y además, comentó, "me resulta muy difícil criticar a un gobierno que pone impuestos para tratar ordenar sus cuentas, pero ciertamente tenemos que poner el foco en los gastos y asistir a los sectores más vulnerables".



Por último, sostuvo que el sector agropecuario, "es uno de los más propicios por su dinámica y mayor uso en tecnología para aumentar los niveles de productividad, en hacer una vez más un aporte para la mejora de la economía. Actualmente China está destinando dinero que antes invertía en tecnología, al consumo. Argentina está en el lado correcto de los bienes que China va a seguir demandando. La demanda de alimentos continúa activa en cualquier escenario", concluyó.