El once ideal de la selección de Bélgica entre el 2000 y el 2020

Este verano finalmente no tendremos ni Eurocopa ni Copa América por culpa del coronavirus, pero desde 90min no queremos que el fútbol de selecciones quede en el olvido.



Es por eso que estos últimos días y durante los próximos, nuestros expertos elegirán el once ideal de 16 de las principales selecciones del planeta para finalmente elegir al mejor combinado nacional del siglo.



Bélgica comenzó acogiendo la Eurocopa junto a Países Bajos en el año 2000, pero su participación fue bastante discreta y no lograron superar la primera ronda, dos años después, en el Mundial de Corea y Japón, alcanzarían los octavos de final antes de adentrarse en una década de sequía. El Mundial de 2014 volvió a resurgir para colarse en los cuartos de final, al igual que en la Eurocopa de 2016 y en 2018, en Rusia, lograron dar la sorpresa para terminar en tercer lugar.















1. Thibaut Courtois

El guardameta del Real Madrid es indiscutible en este once después de convertirse en 'Guante de Oro' en el pasado Mundial. Su debut con el combinado belga se produjo en el año 2011 y desde entonces son 79 los encuentros que ha disputado defendiendo la portería de su país.





2. Thomas Meunier

El lateral derecho del París Saint-Germain se vistió por primera vez de corto con la selección absoluta en noviembre de 2013 y acumula un total de 40 encuentros con los 'Diablos Rojos'. Una cifra redonda que espera seguir aumentando, al igual que la de goles, fijada en siete.





3. Daniel van Buyten

El central, ya retirado, que tras pasar por Bélgica, Francia e Inglaterra brilló en el Bayern de Munich es uno de los integrantes más veteranos de este once. Su debut se produjo en febrero de 2001 y después de 85 encuentros, en el ocaso de su carrera, decidió dejar la selección.





4. Vincent Kompany

El otro integrante del centro de la zaga es el mítico defensa del Manchester City que ahora compagina la dirección técnica con sus últimos días de juego en el Anderletch. Se estrenó con los 'Diablos Rojos' en 2004 y sus 89 encuentros le convierten en el séptimo belga más internacional.

5. Jan Vertonghen

Sus 118 apariciones con el combinado flamenco le convierten en el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de Bélgica. Debutó en junio de 2007 y a sus 33 años aún tiene cuerda para seguir aumentando su registro en la zaga.





6. Axel Witsel

El centrocampista del Borussia Dortmund tiene el mérito de ser el tercer jugador con más internacionalidades con un total de 105. Witsel debutó en 2008 después de pasar por todas las categorías de la selección desde que tenía menos de 15 años.





7. Marouane Fellaini

El carismático centrocampista que actualmente milita en la Superliga china ha paseado su pelo por todo el mundo en las 87 apariciones que ha tenido con los 'Diablos Rojos' desde que debutó en 2007. Es el octavo en la lista histórica de internacionalidades por Bélgica.





8. Kevin de Bruyne

El talentoso centrocampista del Manchester City aún no ha logrado colarse entre los diez primeros en apariciones con su país, pero si que se ha convertido por méritos propios en miembro de este once. De Bruyne se estrenó en agosto de 2010 y ahora, tras 74 participaciones, es uno de los líderes indiscutibles de este equipo.





9. Marc Wilmots

El otro veterano de este once es el ex-centrocampista que participó en cuatro Copas del Mundo con Bélgica en sus 70 partidos como internacional. El Mundial de 2002 fue su último gran torneo y con 28 goles es el quinto máximo goleador histórico de la selección absoluta. También dirigió al equipo entre 2012 y 2016.





10. Eden Hazard

La estrella del Real Madrid es el segundo futbolista con más partidos como internacional belga con 106 encuentros y el segundo máximo goleador gracias a sus 28 tantos. Hazard debutó en noviembre de 2008 y fue el capitán de los 'Diablos Rojos' en la hazaña que consiguieron en Rusia.





11. Romelu Lukaku

El portentoso delantero del Inter de Milán cuenta con 84 partidos como internacional belga en los que ha aprovechado para anotar 52 tantos que le convierten en el máximo goleador histórico de Bélgica.







