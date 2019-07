¿SE OLVIDA DE MESSI? | Guardiola: “Foden es el más talentoso que he visto”

​ Pep Guardiola sigue al mando del Manchester City y parece que, por primera vez, se ha olvidado de ​Messi . Desde que llegó a los blue sky, el técnico se ha deshecho en elogios hacia sus jugadores, pero siempre ha valorado a Messi por encima de todos ellos.





En el caso de De Bruyne, el futbolista que más había gustado al catalán, declaró que el belga podía sentarse al lado de Messi. Sin embargo, no ocurre esto con Phil Foden. Para hablar del joven canterano del Manchester City, Guardiola se ha olvidado del argentino y ha declarado que Foden es el mejor jugador que ha visto en toda su carrera.

FBL-HKG-MAN CITY-KITCHEE-FRIENDLY-PRESSER





"Phil Foden es el jugador más, más y más talentoso que he visto en toda mi carrera. Tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores jugadores, no solo de Inglaterra. Pero solo tiene un problema: su entrenador no siempre lo pone en el once inicial. Merece más minutos, pero él sabe bien en que equipo juega y que tiene mucha competencia. No es fácil, pero es de mente abierta, trabaja duro y sabe lo mucho que le aprecio. Sabe que estoy aquí para ayudarle en todo lo que pueda para que llegue a lo más alto y estoy completamente seguro, lo conseguiremos", declaró el técnico.

El joven inglés es el futbolista que más entusiasma a los citizen. Dentro de un mar de millones, de fichajes caros y estrellas a lo largo de todo el globo que llegan a Manchester para vestir la elástica azul, ha surgido un niño inglés, un niño que desde pequeño era hincha del Manchester City y acudía al Eithad Stadium. Este joven aficionado, ahora es futbolista y destaca pese a tener solo 18 años. El Manchester City tiene un nuevo ídolo y Guardiola promete cuidarlo para convertirlo en el mejor… incluso por encima de Messi.